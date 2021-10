Top 14 - UBB : "Ca ne m'agace pas à partir du moment où Matthieu va réussir à rester dans le cadre"

"Tout est envisageable". En début de semaine, sur son compte Instagram, le numéro dix de l'UBB a laissé planer le doute. Sur RMC, il a assuré n'avoir "personnellement aucun contact" avec le Racing 92, intéressé par son profil. "Je me sens bien à Bordeaux, mais il faut aussi des garanties pour le futur.

Cadre de l'équipe, Matthieu Jalibert est au cœur du projet girondin et il a commencé à négocier avec son club qui a comme priorité de le prolonger.

"C'est la gestion du président, on a un président qui est très bon là-dessus, a expliqué le manageur Christophe Urios ce vendredi. Il connaît son job. On sait que Matthieu fait partie des cadres de l'équipe, qu'on envie qu'il reste. Ca fait partie de notre milieu, ca fait partie de notre rugby d'aujourd'hui. Ca ne m'agace pas à partir du moment où Matthieu va réussir à rester dans le cadre. Après, c'est la vie, ça ne me gêne pas. Même si ça ne me fait pas plaisir forcément quand t'entend tout ce qu'on entend. Ca ne m'empêche pas de bien préparer les matches et d'être très lucide sur ce qui peut se passer. Evidemment qu'il est fort mentalement, que c'est un grand joueur. Après il a 22 ans. C'est une belle expérience pour lui aussi."