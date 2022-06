Top 14 - UBB : Cameron Woki annoncé partant dès cet été pour le Racing 92

Finalement le clash entre le manager de l'UBB Christophe Urios et ses deux leaders Matthieu Jalibert et Cameron Woki aura peut-être eu des conséquences au-delà de la phase finale du Top 14. Alors que l'Union discutait depuis plusieurs semaines avec le deuxième ou troisième ligne international pour une prolongation de contrat au-delà de son échéance actuelle en 2023, le journal Midi-Olympique annonce ce jeudi que Cameron Woki ne sera pas présent à la reprise de l'entraînement de l'UBB cet été mais qu'il va rejoindre dès les prochaines semaines le Racing 92.

Selon le journal spécialisé, le président du Racing Jacky Lorenzetti aurait réussi à convaincre le joueur formé à Bobigny puis passé par Massy en région parisienne de rejoindre les Ciel et Blanc. Un accord aurait été trouvé avec l'Union Bordeaux-Bègles pour le libérer de sa dernière année de contrat. Pas de confirmation pour le moment du côté de l'UBB mais le club ne dément pas non plus l'information. Cameron Woki, vainqueur du Grand Chelem avec le XV de France, est à l'UBB depuis 2017. Il a disputé 96 matches avec l'Union en Top 14 et en coupe d'Europe.