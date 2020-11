Top 14 - UBB : Cap sur Castres

Dix essais face au SUA, six face à l'Aviron : l'UBB a retrouvé sa verve offensive à la faveur de deux réceptions bien maîtrisées qui ont mis fin à une période compliqué.

"Forcément qu'il y avait du doute, on a voulu prendre ces deux matchs à la maison comme nouveau départ, confie le demi de mêlée Maxime Lucu, et montrer ce qu'on savait faire, ce qu'était le jeu de Bordeaux. Il faut continuer."

C'était un match pour construire notre futur - Christophe Urios

Malgré une entame poussive et cinq dernières minutes mal fagotées, l'Union a affiché sa supériorité et sa capacité à faire des différences à l'image d'un Matthieu Jalibert auteur de deux percées décisives en première période.

"Objectif rempli, se félicite Christophe Urios. On avait imaginé être capable de prendre des points de bonus, chose faite. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore du travail. Notre deuxième mi-temps a manqué de solidité, je nous ai trouvés un peu émoussés. On a fait une grosse semaine et je ne nous ai pas trouvés très frais. C'est un avertissement. Je pense qu'on s'entraîne un peu trop."

Le talent de Matthieu Jalibert a fait la différence. © Radio France - Justine Hamon

La semaine à venir sera beaucoup plus courte. Mais pas moins importante. "J'ai dit aux joueurs que je ne reviendrai pas sur ce match, qu'on avait intérêt à mettre de la bonne musique ce soir et qu'on allait boire une dizaine de bières. Lundi, on se préparera pour aller affronter Castres."

Un déplacement vendredi (20h45) dans le Tarn où l'Union avait signé l'an dernier une victoire fondatrice et où le manageur attend ses joueurs après trois défaites lors des trois derniers voyages.

"Ce match sera capital. J'attends de voir. On aura un test grandeur nature, je peux te dire qu'on sera attendu. Ils ont fait visiblement un très bon match à Toulouse, ils sont en confiance, ils retrouvent une forme d'énergie. Je sais comment ils vont nous jouer et je sais comment on doit les jouer."