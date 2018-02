Comme l'an dernier, les Tarnais sont venus s'imposer au stade Chaban-Delmas en profitant de la pluie et de la maladresse d'une équipe girondine qui a concédé sa première défaite à domicile et sans doute laissé partir, pour de bon, le wagon des qualifiables.

Il y a un an presque jour pour jour, le CO l'avait emporté avec autorité (17-29) en Gironde. Ce dimanche, il s'est offert une courte mais précieuse victoire qui le maintient dans la course. A base de pragmatisme, de solidité défensive et d'expérience.

L'UBB avait coché cette rencontre, elle a fait front mais, sans doute plus pénalisée que son adversaire par le crachin incessant, n'a pas réussi à faire basculer le match en sa faveur.

Lamothe à une pâquerette du bonheur

Des ballons tombés dans les 22 mètres tarnais, six points laissés au pied et un essai non accordé à Maxime Lamothe (69ème) suite à un maul ont précipité sa perte. "Persuadé d'avoir aplati", le jeune talonneur qui disputait son premier match avec les pros a vu l'arbitre Tual Trainini le priver d'un immense bonheur après une interminable séquence vidéo.

"On l'a tous vu dans le stade, peste le président Laurent Marti, et quand je demande des explications à l'arbitre...Je crois qu'il y a une marguerite ou une pâquerette qui fait que le ballon n'est pas aplati. Quand on se bouffe le match tout seul et qu'on a une décision qui n'est pas juste, on en arrive à ce résultat. Mais ça n'a rien a voir avec la défaite de l'année dernière où on avait été complètement mangé. Là, on ne joue pas bien, on loupe beaucoup d'occasions mais on domine. Ça me rend malade."

Le patron de l'Union se doute qu'une fois encore le train des phases finales ne s'arrêtera pas en gare de Bordeaux-Bègles. "C'est de notre faute, on est dans une situation très compliquée, confirme le manageur Rory Teague. On n'a pas d'excuses. Les équipes devant sont meilleures que nous."

Christophe Urios félicite le néo-international Mathieu Babillot. © Radio France - Justine Hamon

Un constat qui commence en effet à se traduire sur le plan comptable après ce premiers revers domestique. L'UBB se retrouve à neuf points de la sixième place et, lors des neuf dernières journées, devra se déplacer à cinq reprises. A commencer par un voyage samedi à Montpellier, chez le leader du Top 14 qui ne brille pas par son hospitalité.

La soupe à la grimace pour l'arrière Nans Ducuing © Radio France - Justine Hamon

Lors de cette 17ème journée, les six derniers du classement on perdu. Et c'est sans doute bien plus qu'une coïncidence...