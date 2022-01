Top 14 - L'UBB, l'échappée belle en tête du championnat

L'Union Bordeaux Bègles passait un gros test ce samedi sur sa pelouse de Chaban-Delmas face au Castres Olympique, l'une des équipes en forme du moment qui restait sur quatre victoires en championnat. Les Bordelais n'ont jamais été en danger dans cette rencontre. Ils ont livré une première mi-temps très propre et ont su contenir la réaction tarnaise en deuxième période. Cette victoire leur permet d'attaquer idéalement un bloc déterminant qui les verra encore affronter successivement Clermont, Toulon, le Racing 92 et le Stade Toulousain. Ils confortent leur place de leader et s'offrent un confortable matelas de 13 points de marge sur leurs poursuivants avant les chocs La Rochelle-Montpellier et Toulouse-Racing 92.

Une première période totalement maîtrisée

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après 22 minutes de jeu, l'UBB avait bénéficié de 80% de la possession de balle. A la pause, l'Union n'avait concédé qu'une seule pénalité et avait volé deux touches aux Castrais (5 à la fin du match). Et l'Union avait conclu deux fois dans l'en-but adverse. Une première fois après une action de plus de deux minutes, déclenchée derrière une mêlée aux 50m, poursuivie sur 17 phases de jeu et achevée par un service de Cordero pour Seuteni qui s'offrait son huitième essai de la saison (7-0, 13e). Une seconde fois grâce au travail des avants après une pénaltouche. Louis Picamoles parvenait à aplatir sur la ligne (17-0, 27e). A la mi-temps, l'Union avait fait le plus dur en menant 20 à 0.

Les "doublures" au niveau

Si les Castrais ont réussi à éteindre l'incendie et à remettre la main sur le ballon en deuxième période (essai de Kornath à la 45e), les joueurs de l'Union ont su gérer leur avantage. Et les "doublures" ont surtout démontré qu'elles pouvaient permettre à l'UBB de conserver ses ambitions durant la période du Tournoi des 6 Nations. Ce samedi, Jalibert était dans les tribunes, Lucu, Woki et Moefana étaient avec le XV de France pour préparer l'Italie. Cela n'a pas perturbé l'Union outre mesure. La charnière Lesgourgues-Trinh-Duc a bien géré le jeu bordelais. L'ouvreur s'est offert un 100% au pied. En troisième ligne, Louis Picamoles a parfaitement encadré ses deux accolytes Roumat et Vergnes-Taillefer. Et, derrière, si Louis Bielle-Biarrey a poursuivi son apprentissage du haut niveau de manière moins clinquante que face aux Scarlets, on a retrouvé la puissance et la hargne de Rémi Lamerat, toujours à la pointe du combat. De quoi ajouter une huitième levée au parcours parfait jusqu'ici à domicile en championnat. Et aborder avec confiance les deux déplacements à venir à Clermont et à Toulon.