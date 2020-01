Top 14 - UBB : Cazeaux, Woki et Lucu libérés par le XV de France

Bordeaux, France

Le XV de France a communiqué ce jeudi la liste de ceux qui vont mettre entre parenthèses la préparation du Tournoi des Six Nations et qui vont quitter Nice pour retrouver leur club et pouvoir participer aux matches de Top 14 ce weekend.

Le staff girondin va donc pouvoir compter sur les trois "appelés surprises" de la liste des 42. Le deuxième ligne Cyril Cazeaux, le troisième ligne Cameron Woki et le demi de mêlée Maxime Lucu sont donc susceptibles d'être alignés dimanche sur la pelouse d'Ernest-Wallon. En revanche Fabien Galthié et ses adjoints ont conservé Jefferson Poirot et Matthieu Jalibert pour continuer la préparation du crunch le 2 février. Préparation que le trio rejoindra dans la foulée du match de championnat.

Trois partout, balle au centre

Le Stade Toulousain, qui comptait huit joueurs sélectionnés, va également pouvoir compter sur trois internationaux. Le talonneur Peato Mauvaka, le troisième ligne Selevasio Tolofua et l'arrière Thomas Ramos qui pourrait glisser à l'ouverture dimanche face à l'UBB en raison des absences de Romain NTamack (sélection) et Zack Holmes (suspension).

"C'est un peu moins difficile, reconnaît l'entraîneur des lignes arrières girondines Frédéric Charrier, parce qu'on va jouer dimanche. Et comme on va les récupérer vendredi...Il faudra bien gérer la fin de semaine mais sur deux jours on peut bien travailler pour se préparer. Les joueurs ne sont pas partis depuis longtemps. Ils connaissent très bien l'organisation, ils vont très vite rentrer dans la rotation et arriver à switcher. Il faut surtout arriver à bien calibrer la charge de travail qu'ils ont faite depuis le début de semaine."

