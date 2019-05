Top 14 - UBB : changer le scénario à Lyon

Bordeaux, France

Cinq défaites, un zéro pointé au classement et 207 points encaissés, la lecture du carnet de voyage 2019 de l'UBB minerait le moral du supporter le plus optimiste.

Les joueurs assurent pourtant y croire. Même si la claque toulonnaise résonne encore, même si à force de chercher des solutions, ils n'y voient plus très clair, même si la force de l'habitude leur fait se dire qu'une nouvelle fois, ils vont regarder les phases finales à la télévision.

"On est un peu décroché, reconnaît l'arrière Nans Ducuing, mais si on gagne à Lyon, rien ne dit que derrière on ne va pas faire une grosse performance contre Toulouse et après, tout se jouerait à La Rochelle."

Cherche déclic désespérément

L'UBB cherche le déclic et, plutôt que de se poser des questions, s'est promis de tout lâcher sur la pelouse de Gerland pour essayer de forcer les événements, de changer un scénario qui semble écrit d'avance ou au moins de faire un match plein et intense en déplacement, ce qui ne lui est plus arrivé depuis décembre.

Beka Gorgadze lors du match face au Racing 92. © Radio France - Justine Hamon

"On ne pense pas trop au résultat, explique le troisième ligne Beka Gorgadze. Il faut juste aller là-bas, baisser la tête et travailler très dur. On sait que Lyon va nous attendre, il ne faut pas se poser de questions et tout donner. Si on donne tout et qu'on n'arrive pas à gagner, c'est moins grave. L'idée, c'est de s'envoyer à 100%."

A Lyon, l'Union, avec un XV très remanié, va retrouver une équipe qui s'est fait botter les fesses à Agen, qui n'a, elle non plus, pas de droit à l'erreur si elle veut s'assurer un barrage à la maison et qui n'a sans doute pas oublié qu'elle avait pris cher fin octobre au stade Chaban Delmas.

Les compos

LOU : Arnold - Mignot, Barassi, Ngatai, Nakaitaci - Wisniewski (o) Couilloud (m) - Fourie, Cretin, Puricelli - Roodt, Lambey - Gomez-Kodela, Ivaldi, Chaume.

Remplaçants : Lacombe, Menini, Oosthuizen, Gill, Doussain, Beauxis, Wulf, Ric.

UBB : Ducuing - Connor, Radradra, Dubié, Cros - James (o) Lesgourgues (m) - Woki, Amosa, Gorgadze - Galarza, Douglas - Cobilas, Lamothe, Afatia.

Remplaçants : Pelissié, Delboulbès, Peterson, Tauleigne, Serin, Jalibert, Seuteni, Tabidze.

