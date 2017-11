Top 14 - UBB : cherche pilier désespérément

L'Union Bordeaux n'a plus que trois piliers sous contrat professionnel opérationnels pour la réception de Brive samedi. Et va devoir se creuser la tête pour trouver celui qui complétera le quatuor.

"On est dans le dur." Jeremy Davidson, l'entraîneur des avants l'avoue. Et il va croiser les doigts pour qu'il n'arrive rien cette semaine à l'entraînement à Thierry Paiva, Vadim Cobilas et Jean-Baptiste Poux, ses trois derniers piliers de métier encore disponibles.

Car aux absences de Sébastien Taofifenua et Jefferson Poirot, actuellement avec le XV de France à Marcoussis, du Fidjien Peni Ravai et du Géorgien Lasha Tabidze, en tournée avec leur sélection nationale, est venue s'ajouter celle de Marc Clerc, expulsé samedi face à Agen.

Un talon pour dépanner ?

Le staff a donc besoin de trouver le quatrième homme. Parmi les possibilités, il y a d'abord celle qui consiste à rapatrier un international. Soit Ravai, censé jouer samedi face au Canada, ou Tabidze qui affronte les Etats-Unis. Du déjà-vu à condition bien sûr d'avoir l'accord des sélectionneurs. "Et qu'ils décrochent leur téléphone" plaisante Jeremy Davidson.

Ravai rapatrié ? Pélissié décalé ? Deux options pour le staff. © Radio France - Justine Hamon

L'autre c'est de le chercher dans l'effectif. Le jeune talonneur Florian Dufour a été testé à droite dimanche avec les espoirs face à Toulouse. Sans grand succès. Les entraîneurs pourraient également décaler, à gauche cette fois, le talonneur Adrien Pélissié qui a déjà évolué, plus jeune, à ce poste.

Dernière possibilité, faire "monter" un espoir. Gaëtan Dominici, pilier gauche de 20 ans, s'est entraîné avec les pros la semaine dernière. De là à le lancer dans le bain du Top 14...

Frissons à l'ouverture

Autre poste en souffrance à l'UBB, celui d'ouvreur. Victime d'un choc avec l'ailier agenais Georges Tilsley, le Sud-Africain Tian Schoeman souffre de plusieurs fractures de la mâchoire et sera absent trois mois. Le Néo-Zélandais Simon Hickey (genou) est aussi à l'arrêt. Le staff prie pour que le jeune Matthieu Jalibert, touché à la cheville samedi, puisse tenir sa place et éviter à ses entraîneurs un mal de tête supplémentaire.

L'absence de l'ouvreur Tian Schoeman est estimée à trois mois. © Radio France - Justine Hamon