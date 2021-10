Top 14 - UBB : Christophe Urios prendra sa décision en fin d'année

Le président Laurent Marti aimerait poursuivre l'aventure avec celui qui a amené l'UBB à ses premières phases finales. Mais Christophe Urios, qui a déjà commencé à discuter de son avenir avec lui, estime que le moment n'est pas encore venu. Le manageur explique avoir besoin de plus d'informations sur l'évolution du club et sur son ressenti personnel.

"_Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prendre une décision sur mon avenir. Je n'ai pas la tête à m'engager. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire ou que je cherche ailleurs. Ce n'est pas ça. Mes agents ne travaillent pas. Pas du tout. Ma décision, je la prendrai en fin d'année. J'ai besoin de savoir plein de choses. Est-ce que je suis capable de continuer à faire progresser le club ? Est-ce que moi je suis capable de progresser ? Moi j'ai besoin de ça. Si je sens que je ne progresserai pas et que je ne peux pas avancer....Ce sera aussi simple que ça. Je fonctionne comme ça. J'ai besoin de voir comment ça va évoluer, de me poser comme il faut avec Laurent (ndrl : Marti) autour d'une table et de discuter, d'échanger même si on l'a déjà fait. Vous ne vous rendez pas compte mais quatre ans c'est beaucoup. On a des métiers où tu es en permanence avec les mecs... Aujourd'hui, je ne me pose pas de questions, je ne me pose pas la question. J'ai besoin d'être vraiment impliqué, au cœur du truc. Sinon je m'ennuie et j'avais l'impression que je m'ennuyais un peu à Castres. Et ça ne me va pas parce que je suis neutre et ce n'est pas bon ni pour moi, ni pour le club. L'autre point important, c'est que, franchement, on attaque la troisième saison et j'ai l'impression d'être arrivé hier. Ce n'est pas un sentiment que j'avais à Castres. Tout ça ça se mélange et quand c'est comme ça, je ne prends pas de décision. Jamais."_