Top 14 - UBB : Clément Maynadier prolonge d'un an

Bordeaux, France

Le départ du manager anglais Rory Teague et l'arrivée annoncée de Christophe Urios, voilà sans doute l'une des principales explications du renversement de tendance concernant l'union entre Clément Maynadier et l'UBB. Il y a quelques mois, le club lui avait fait comprendre qu'il était préférable d'aller tenter une nouvelle aventure. Avec encore un an de contrat en poche et perturbé par une blessure, Maynadier avait choisi de rester. Rory Teague avait fini par admettre l'importance de l'international français et avait choisi de lui redonner sa chance. Le départ du technicien anglais a tout de même sans doute clarifié définitivement la situation. Et la venue cet été de Christophe Urios, lui aussi talonneur de métier, a redonné à Clément Maynadier une motivation encore plus forte. Celui qui apparaît actuellement comme le numéro 1 dans la hiérarchie des numéros 2 de l'UBB restera donc un an de plus à Bordeaux. A 30 ans, il compte pour l'instant 113 matches avec l'Union depuis son arrivée en provenance d'Albi en 2013.