Le 6 février, Clément Maynadier saura. Touché à un tendon de la main droite mais surtout à l'épaule gauche, le talonneur prendra ou non la décision de passer sur la table d'opération, ce qui serait quasiment synonyme de fin de saison. "Il y a 90% de chances que je me fasse opérer" a-t-il annoncé aux journalistes présents ce jeudi matin au stade André-Moga.

Une mauvaise nouvelle pour l'international et pour l'UBB qui voit le poste de talonneur fragilisé, dix jours après avoir prêté le samoan Ole Avei au Racing 92 jusqu'à la fin de saison.

L'Union fait dans l'indisponibilité longue durée

Le club ne compte plus aujourd'hui que trois joueurs valides au poste. Adrien Pelissié, appelé avec le XV de France et qui rejoindra Marcoussis après le match à Mayol. L'ancien Agenais, Florian Dufour, 20 ans, vu en Challenge Cup mais qui n'a joué que sept minutes en Top 14 face à Clermont. Et Maxime Lamothe, 19 ans, qui n'a pas encore connu de feuille de match avec les pros.

L'UBB accumule cette saison les blessés de longue durée. Luke Braid, Yann Lesgourgues, Simon Hickey, Jayden Spence, Nathan Decron ou encore Darly Domvo ont été et/ou vont être absents plusieurs semaines.