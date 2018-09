Bordeaux, France

Le match

Les joueurs de l'UBB avaient quitté un public un peu fâché, après le terne match nul contre Montpellier (9-9), il y a 15 jours. Et on aurait dit qu'ils voulaient le reconquérir très rapidement, tant ils ont attaqué la rencontre avec une très grosse intensité.

Après seulement 3 minutes, les voilà qu'ils piquent aux Clermontois le renvoi, après une première pénalité de Greg Laidlaw. Deux temps de jeu dans l'axe plus tard, le pilier bordelais Vadim Cobilas aplatissait sous les poteaux (7-3, 5e). Déchaînée, l'UBB mettait la pression sur les Jaunards, comme lorsque Pélissé contrait un coup de pied de Damian Penaud, ou Lonca interceptait une passe de Fritz Lee dans les 30 mètres des Jaunards.

Grâce à sa puissance, notamment celle des trois quarts et des troisièmes ligne, Clermont se remettait à l'endroit, et le match s'équilibrait. Et ce, malgré le carton jaune infligé au deuxième ligne australien de Clermont Sitaleki Timani, coupable d'un grossier en avant volontaire dans ses 22 mètres. Et au final, les Jaunards ne rentraient aux vestiaires que 4 points derrière (13-9).

Baptiste Serin (à gauche) aura été un organisateur précis pour l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Mais, comme l'UBB en première période, les Clermontois n'exploitaient pas leur supériorité numérique, après le carton jaune infligé à Borck James. Et, au contraire ce sont les Bordelais qui scoraient, en ce recentrant sur un jeu d'avants, qui se terminait pas le premier essai d'Afa Amosa (51e, 20-12).

Privée de ballons pendant la demie heure restante, l'UBB n'allait craquer qu'une fois. Lorsque le troisième ligne remplaçant Jacobus Van Tonder marquait le premier essai de son équipe (63e), lui qui avait marqué son premier essai en Top 14, pour son premier match la saison dernière.... contre Bordeaux.

Mais à part cela, les hommes de Rory Teague étaient héroïques en défense. L'un des murs les plus infranchissables du Top 14, allait tenir, grâce à des plaquages offensifs, et quelques gestes de classe, comme un joli plongeon de Nans Ducuing, de retour de blessure, devant Damian Penaud (58e), ou un énorme contre-ruck, après un grattage de Blair Connor (67e). Un vrai mur bordelais !

Le fait du match : A 14, les avants s'occupent de tout

On aurait pu craindre le pire, en tout début de seconde période, lorsque Brock James recevait un carton jaune, d'autant que les Clermontois semblaient vexés d'avoir été bougés en première période.

Mais finalement, après avoir encaissé la pénalité de Laidlaw, l'UBB allait priver les Jaunards de ballon pendant 10 minutes, et leur infliger un 10-0. Deux phases de maul, qui gagnent 20 mètres chacun, puis une séquence de pick and go, dans les 22 mètres, conclue par un essai en force d'Afa Amosa, encore une fois très actif. Puis, une pénalité de Serin, après une faute clermontoise dans un ruck.

10-0, à 14 contre 15 : le tournant du match.

Les points

UBB

2 essais par Cobilas (3e) et Amosa (50e)

3 pénalités par Serin (18e, 31e, 55e)

2 transformations par Serin (4E, 51e)

Clermont 1 essai par Van Tonder (63e)

4 pénalités par Laidlaw (2e, 11e, 28e, 45e)

1 transformation par Lopez (63e)

