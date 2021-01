Top 14 - UBB : Clermont, question de domination

"Un test de caractère" face à Clermont dans un Top 14 "où il n'y a pas de place pour les faibles, surtout cette saison."

Christophe Urios, moins bavard que d'habitude en conférence de presse, résume l'état d'esprit d'une Union qui a recollé au peloton et veut enfoncer le clou pour poser enfin ses crampons dans le Top 6 du championnat.

Physiquement on est mieux, physiquement on est très bien

"Physiquement on est mieux, avoue le manageur, physiquement on est très bien. On est sur la 22ème ou 23ème semaine, on a des hauts et des bas. Aujourd'hui on est plutôt haut."

Face à une équipe clermontoise "qui travaille dur", il estime son UBB "en danger" mais compte sur sa densité physique pour relever le défi.

Mahamadou Diaby à la lutte avec le Lyonnais Félix Lambey. © Radio France - Justine Hamon

Car depuis plusieurs semaines, l’UBB a retrouvé sa capacité à faire reculer l’adversaire en gagnant les duels. Et en ce moment le curseur est proche du maximum. "Ca se voit de l'extérieur, c'est aussi notre ressenti, reconnaît le capitaine Mahamadou Diaby. Je ne saurai pas dire pourquoi. C'est peut-être le fait d'encaisser les charges qui fait qu'on encaisse mieux les matchs, qu'on s'endurcit. C''est une réalité."

Une troisième ligne dense et expérimentée

Le paquet d’avants, relativement épargné par les blessures (Poirot, Woki, Gorgadze), ce qui lui permet de changer les hommes sans s’affaiblir, a martyrisé celui de Toulon puis celui de Lyon. Et comme par hasard, l’UBB a retrouvé derrière la fluidité qui faisait sa force la saison passée.

"Les avants font un job incroyable sur ces derniers matchs, savoure le demi d’ouverture Matthieu Jalibert. Pour nous c'est toujours plus facile de trouver des solutions et de mettre de la vitesse. Et d'être plus performant derrière."

Si Matthieu Jalibert brille,, c'est aussi parce que ses avants lui facilitent la tâche. © Radio France - Justine Hamon

Face à Clermont, équipe qui mise lui aussi beaucoup sur le défi physique, il faudra être fort a prévenu Christophe Urios qui a renforcé la densité de sa 3ème ligne en intégrant l’Argentin Guido Petti et l’Australien Scott Higginbotham. Jandre Marais et Pablo Uberti, qui remplace Rémi Lamerat au centre, sont les deux seuls autres entrants dans le XV de départ. A noter la première apparition sur le banc du centre Pierre Mignot, joker arrivé en début de semaine.

Les compos

UBB : Buros - Delguy, Dubié, Uberti, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Higginbotham, Petti - Cazeaux, Marais - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Kaulashvili, Douglas, Tauleigne, Lesgourgues, Botica, Mignot, Tameifuna.

ASM : Matsushima - Penaud, Barraque, Moala, Raka - Nanai Williams (o) Parra (m) - Cancoriet, Yato, Fischer - Timani, T.Lanen - Falatea, Pélissié, Ravai.

Remplaçants : Fourcade, Béria, Jedrasiak, Lee, Bézy, Lopez, Vili, Ojovan.