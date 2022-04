Top 14 - UBB : trois changements face à La Rochelle

Pour affronter les Rochelais ce samedi (21h05) lors d'un match capital dans la course aux phases finales, le staff a intégré Vergnes-Taillefer, Vaipulu et Lamerat dans le XV de départ. Marais et Seuteni font leur retour sur le banc.

Pour le premier des trois derbys de l'Atlantique de ce mois d'avril, confiance est maintenue à l'équipe qui s'est imposée au Stade Français le weekend dernier.

L'UBB se présentera sur la pelouse de Chaban-Delmas avec un cinq de devant inchangé et notamment la deuxième ligne Cameron Woki - Louis Picamoles. Ca bouge en revanche en troisième ligne où Bastien Vergnes-Taillefer fait son retour et où l'ancien Castrais Ma'ama Vaipulu fêtera sa première titularisation.

Deux cadres reviennent sur le banc

Derrière, Rémi Lamerat qui avait déclaré forfait à Paris en raison d'une grippe, retrouve son poste au centre. Du coup, Federico Mori est décalé à l'aile où il prend la place de Geoffrey Cros.

Jandre Marais vient renforcer le secteur de la deuxième ligne fragilisé par les blessures. © Radio France - Justine Hamon

L'Union enregistre sur le banc le retour de deux cadres. Le deuxième ligne Jandre Marais et le centre UJ Seuteni.

Toujours privée de Cazeaux, Jolmes, Petti, Jalibert, Moefana, Uberti et Buros, l'UBB ne pourra pas compter non plus sur Kane Douglas et Jefferson Poirot qui sont suspendus.

UBB-La Rochelle, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 20h50 avec Arnaud Carré et notre consultant Vincent Forgues.

La compo

XV de départ : Cordero - Mori, Massé, Lamerat, Lam - (o) Trinh-Duc (m) Lucu - Diaby, Vaipulu, Vergnes-Taillefer - Picamoles, Woki - Tameifuna, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Kaulashvili, Marais, Roumat, Lesgourgues, Garcia, Seuteni, Cobilas.

