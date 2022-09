Top 14 - UBB : confiance et constance exigées face à Castres

Confiance d'abord pour une Union Bordeaux-Bègles qui veut évacuer face au vice-champion de France sa frustration du début de saison et chasser ses interrogations. "Il y a forcément du doute parce qu'on ne commence pas la saison comme on l'aurait voulu, explique le demi de mêlée Maxime Lucu. On a décidé aussi de regarder ce qu'on a fait de très bien. Il faut juste qu'on règle ces petits détails qui font qu'on encaisse des essais ou des points trop facilement. On est sûr de nous. On a envie de rattraper la défaite qu'on a eue face à Toulouse et de montrer que la première mi-temps de Montpellier n'est pas la nôtre."

On a besoin de gagner, ça nous libérerait - Julien Laïrle

Constance ensuite. Eviter les temps faibles, l'indiscipline et faire preuve de plus de réalisme dans la zone de marque à l'image des nombreux franchissements qui n'ont abouti à rien à Montpellier. Car l'Union n'est pas loin de la vérité assure son manageur Christophe Urios. "On est dans la bonne direction. Je trouve que par rapport à l'an passé, dans l'état d'esprit c'est bien et c'est mieux. Il me semble que sur le plan physique c'est mieux et il me semble que sur le plan du rugby on a beaucoup plus d'options. Aujourd'hui on a un point sur dix possibles. Ca on ne l'oublie pas. Il faut qu'on enclenche une dynamique avec la venue de Castres aujourd'hui."

L'entraîneur des avants Julien Laïrle. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB veut voir le verre à moitié plein sans pour autant dénigrer l'importance du rendez-vous. "Si on se met la tête en bas, ça ne va pas nous faire avancer plus, explique l'entraîneur des avants Julien Laïrle. Aujourd'hui on s'appuie sur tout ce qu'on a fait de bien. Si on bat Toulouse, le discours n'est pas du tout le même. Il y a d'autres équipes qui sont dans ce cas là et on n'en fait pas tout un plat. On a vraiment existé dans les deux matches qu'on a joués. Mais on construit une équipe et la confiance dans la victoire. On a besoin de gagner, ça nous libérerait."

L'équipe castraise arrive à Chaban avec l'espoir de mettre le doigt là ou ça fait mal. Mais elle n'a jamais réussi à battre l'UBB sous l'ère Christophe Urios. A l'Union de faire durer la statistique.