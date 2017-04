Top 14 - UBB : Connor, Taofifenua et Hickey de retour pour La Rochelle

Pour aller défier samedi (14h45) le leader du Top 14 sur ses terres, l'Union Bordeaux-Bègles enregistre les retours de trois cadres, absents du dernier match face à Toulouse. Mais sera privée de Ian Madigan et Adam Ashley-Cooper.

Pas de surprise dans la liste des 24 joueurs communiquée ce jeudi par le club. Victime d'une commotion cérébrale et sorti sur une civière le 11 mars face à Grenoble, l'ailier australien Blair Connor revient aux affaires et disputera samedi son 23ème match de la saison toutes compétitions confondues.

Blair Connor, touché face à Castres, a reçu le feu vert médical pour reprendre la compétition. © Radio France - Justine Hamon

Absent face à Toulouse, le pilier Sébastien Taofifenua a été préféré au Sud-Africain Steven Kitshoff. Il se partagera le côté gauche de la première ligne avec l'international Jefferson Poirot.

Talebula trop juste

Dernier retour, celui de l'ouvreur néo-zélandais Simon Hickey. Principale victime du choix du staff de placer six avants sur le banc face au Stade Toulousain, il revient à la place de Ian Madigan qui n'a pas été retenu. Absent également, l'Australien Adam Ashley-Cooper qui, souffrant de douleurs à la nuque, ne s'est pas entraîné de la semaine.

L'Australien et l'Irlandais manqueront le derby de l'Atlantique. © Radio France - Justine Hamon

Privé jusqu'en fin de saison de Romain Lonca (rupture ligaments croisés du genou), le staff n'a pas fait appel à Metuisela Talebula (ischios) qui n'a retrouvé le groupe qu'en début de semaine. Steven Kitshoff, Berend Botha, Joe Edwards, Gauthier Doubrère, Julien Audy et Darly Domvo ne seront pas non plus sur la feuille de match à La Rochelle.

Le groupe (24 joueurs) :

Avants : Maynadier, Avei, Poirot, Clerc, Cobilas, Taofifenua, Poux, Marais, Jones, Cazeaux, Madaule, Braid, Goujon, Chalmers, Tauleigne.

Arrières : Serin, Lesgourgues, Hickey, Dubié, Rey, Spence, Ducuing, Connor, Buttin.