Top 14 - UBB : conversations autour de la conservation

L'Union ne va pas changer sa stratégie, pression et occupation, celle qui lui a permis de gagner à La Rochelle (8-12). Ne pas s'exposer dans son camp, laisser l'adversaire dans le sien pour le pousser à la faute. Ce qui a manqué samedi dernier à Castres (23-18), alors qu'elle menait pourtant 12-0, c'est être bon avec le ballon.

"On a eu quelques opportunités de marquer, rappelle le talonneur Maxime Lamothe, sauf qu'on a perdu le ballon. Il ne faut pas qu'on fasse que du jeu de pression, il faut qu'on arrive à trouver une alternance, un bon équilibre qui fera qu'on arrivera à être efficace notamment dans la zone de marque."

On n'est pas au comptoir PMU, je te parle de statistiques, je te parle de rugby

De l'impatience dans les rucks ou sur les mauls, des prises d'initiative mal venues ou mal accompagnées, des ballons rendus bêtement en conquête directe. Et du coup l'incapacité à enchainer les phases de jeu pour faire craquer l'équipe d'en face. Depuis le weekend dernier, les conversations ont donc tourné autour de la conservation. L'entraîneur Julien Laïrle a regardé les chiffres, c'est là que le bât girondin blesse.

L'entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles Julien Laïrle. © Radio France - Justine Hamon

"Par rapport au Stade Français sur les cinq derniers matches, on a plus de ballons, on fait plus de passes et on court plus avec le ballon. On fait trois break par match et le Stade Français en fait huit... On n'est pas au comptoir PMU, je te parle de statistiques, je te parle de rugby. Pourquoi on franchit un peu moins actuellement ? Parce qu'au bout d'un temps de jeu, on n'a plus le ballon. C'est ce qu'on a besoin de faire évoluer dans notre jeu aujourd'hui."

Et 14 essais de plus depuis le début de saison côté parisien. Cette semaine, les entraînements ont donc été construits autour de cette idée fixe : conserver pour ne pas gâcher.