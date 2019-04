Top 14 - UBB : copie à revoir avant Castres

Bordeaux, France

"J'espère que je ne vais pas casser l'ordi." Joe Worlsey se préparait à un dimanche chafouin après avoir vu son équipe, pourtant idéalement lancée par un 18-0 en vingt minutes, bégayer son rugby puis se perdre à force de vouloir trop en faire.

Une prestation sans relief qui lui a fait remiser aux vestiaires ses envies de bonus offensif. "La qualification, on va arrêter d'en parler, bougonnait le talonneur Clément Maynadier, parce qu'une prestation comme celle-là, ce n'est pas glorieux."

Christophe Urios va-t-il venir plomber la fin de saison de sa future équipe ? © Radio France - Justine Hamon

A l'image d'une charnière Baptiste Serin - Matthieu Jalibert qui a trop rarement joué dans le bon tempo, l'Union a fait les choses de travers et s'en est finalement bien sortie.

Urios botte en touche

Un avertissement, un vrai, avant de défier le Castres olympique, champion de France en titre. "Ça va nous donner une bonne piqûre de rappel, souligne le demi de mêlée international Baptiste Serin, parce que je pense que Castres a ciblé ce match depuis un bon moment vu le match aller, vu ce qui se passe autour de ce match avec la venue de Christophe Urios la saison prochaine. Tout est réuni pour qu'ils fassent un gros match et qu'ils viennent nous taper à la maison. A nous de bien travailler cette semaine. On est prévenus, on n'a pas le droit à l'erreur."

Un duel face à un adversaire direct qui a maté La Rochelle (25-11) et un duel face à une équipe entraînée par le futur manageur de l'UBB Christophe Urios qui a esquivé le sujet samedi soir. "C'est un match particulier parce qu'ils nous ont battus à la maison et seulement à cause de ça." Des Castrais battus 32-13 par l'UBB chez eux à la veille de Noël et qui vont tenter, comme ils l'avaient fait l'an dernier (6-7) au mois de février, de venir à Chaban-Delmas plomber la saison girondine.