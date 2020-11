Top 14 - UBB : crash test à Castres

"On s'est approché des 100%". La déclaration de Mauricio Reggiardo au soir du nul (16-16) ramené de Toulouse n'est pas de nature à rassurer l'UBB.

Car, après un début de saison erratique, plombé par le Covid, le CO s'est remis au travail. Travail qui commence à payer.

C'est donc une équipe en net regain de forme que s'apprête à aller défier une UBB qui s'est, elle aussi, remise sur les rails face à Agen (71-5) et Bayonne (43-19) mais qui attend toujours un premier succès loin de Chaban-Delmas.

Septembre 2019, acte fondateur

"C'est un vrai test pour savoir où on en est par rapport à il y a trois semaines (ndlr : défaite à La Rochelle), avoue le capitaine Jefferson Poirot. Est-ce qu'on s'est juste remis dans le bain parce qu'on a retrouvé notre petit confort, la maison, nos petits chaussons ? Ou est-ce que vraiment on est capable d'aller en terrain hostile et de combattre à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel. Je n'en doute pas mais je suis assez vexé de ce qu'on a montré sur les matchs à l'extérieur."

Un gros combat attend l'UBB de Jefferson Poirot. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB a profité de cette courte semaine pour se régénérer et retrouver de la fraîcheur avant de retourner au stade Pierre Fabre où elle reste sur deux succès et notamment celui de septembre 2019 qui l'avait décomplexée.

"Pour moi c'était l'acte fondateur de la saison dernière, de notre capacité à aller gagner mais surtout d'en prendre conscience, explique le centre Rémi Lamerat, l'un des trois joueurs à retrouver une place de titulaire. Sortir un peu de cette image du gentil Bordeaux qui envoie du jeu à Chaban et fait se lever 25000 personnes de moyenne mais à l'extérieur qui passe un peu pour une équipe sans caractère. Là-bas, on s'est enfin dit qu'on était capable de le faire."

Dans un stade sans supporters, l'Union espère donc faire la passe de trois pour lancer véritablement sa saison avant deux autres déplacements au Stade Français et à Montpellier. Et pour offrir un deuxième retour gagnant dans le Tarn à son manageur Christophe Urios.

Les compos

Castres : Dumora - Palis, Combezou, Cocagi, Nakosi - Urdapilleta (o) Kockott (m) - Ardron, Vaipulu, Babillot - Staniforth, Nkinsi - Hounkpatin, Barlot, Nostadt.

Remplaçants : Rallier, De Benedittis, Jacquet, Kornath, Arata, Vialelle, Guillemin, Tierney.

UBB : Buros - Cros, Seuteni, Lamerat, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat -- Marais, Flanquart - Tameifuna, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Dweba, Paiva, Douglas, Amosa, Lesgourgues, Botica, Moefana, Cobilas.

Castres - UBB, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30.