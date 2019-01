Top 14 – UBB : derby piège face à Agen

Bordeaux, France

Le meilleur moyen pour l’UBB de se rapprocher d’une première qualification en phase finale, c’est de préserver son invincibilité à domicile. Facile à dire. Moins évident à faire.

« Eux ont besoin de faire un résultat mais nous aussi, rappelle le demi de mêlée Yann Lesgourgues. On est toujours dans le bon wagon. A nous d’y rester et d’être intraitable à domicile. »

L’Union a de bonnes raisons de se méfier de la venue du voisin agenais. Une équipe, certes classée 13ème après avoir subi trois défaites de rang, mais une équipe capable de créer la surprise en déplacement. Le 1er décembre, le SUA était allé s’imposer à Castres (13-16) après être allé sérieusement taquiner La Rochelle à Deflandre (33-29).

Un match perdu dans le calendrier

Les Girondins, qui ont déjà accroché Clermont, La Rochelle, Lyon, Toulon et le Racing 92, ont quelques certitudes à Chaban-Delmas. Mais doivent lutter contre tout relâchement.

Retour au jeu pour Jean-Baptiste Dubié après la commotion subie fin décembre face au Racing 92. © Radio France - Justine Hamon

« C’est sûr qu’il y a de la confiance, reconnaît le centre Jean-Baptiste Dubié. Mais le championnat est relevé. Quand on voit qu’Agen est capable de gagner à Castres. Il va falloir aussi le garder derrière la tête même si on se sent un peu mieux que l’année dernière. »

Jean-Baptiste Dubié : "On a connu des déceptions deux années de suite à cette période-là, je pense qu'on s'en sert." Copier

Privée de ses internationaux Jefferson Poirot et Baptiste Serin mais aussi de munitions en première ligne (Maynadier, Dufour, Tabidze, Delboulbès), l’Union fait rentrer ses cadres après la parenthèse européenne. Mais Agen, qui a aussi fait tourner en Challenge Cup, aura également de l’énergie. D’autant qu’avec une prochaine journée programmé mi-février, les deux équipes pourront se livrer sans arrière-pensées.

Suspendu depuis le carton rouge reçu à Castres, Mahamadou Diaby a les crocs. © Radio France - Justine Hamon

L’UBB est dans les clous avant une période hivernale où elle a parfois flanché. « Est-ce c’est une période qu’on redoute, s’interroge Mahamadou Diaby de retour de suspension. Non, on n’est pas dans ce calcul-là. On est peut-être un peu mieux que les années précédentes. C’est bien de le dire mais il va falloir agir et on fera les comptes une fois que cette période où on laisse, entre guillemets, un petit peu tomber, sera passée. On sait où on veut aller. »

Sortie du Top 6 après une défaite frustrante à Pau (40-23), l’UBB y reviendrait en cas de victoire. Une perspective qui doit lui suffire à mettre l’intensité, l’agressivité et l’efficacité nécessaires pour ne pas donner d’espoir au SUA et prendre sa revanche sur le match aller perdu (22-17) à Armandie.

Les compos

UBB : Ducuing – Connor, Tamanivalu, Radradra, Buros – James (o) Lesgourgues (m) – Woki, Amosa, Diaby – Douglas, Galarza – Cobilas, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Baggiani, Peterson, Roumat, Gimbert, Méret, Dubié, Afatia.

Agen : Lamoulie - Laporte, Sadie, Vaka, Masilevu - Berdeu (o) Abadie (m) - Farré, Miquel, Jegerlehener - Marchois, Murday - Montès, Ngauamo, Tetrashvili.

Remplaçants : Bosch, Phelipponneau, Zafra, Hocquet, Januarie, McIntyre, Rokoduru, Ryan.

Le programme de la 15ème journée

Le classement du Top 14