France Bleu : cette victoire à Agen vous fait-elle un bien fou ?

Jean-Baptiste Dubié : En première mi-temps, on fait de bonnes choses même si on ne concrétise pas entièrement nos actions. On avait des ambitions de jeu, on s'y est tenu malgré des fautes de mains. Cette victoire fait vraiment du bien à la tête parce qu'on en a pris plein la tête alors qu'on travaille dur la semaine. C'est bien d'être récompensé de temps en temps.

Vous avez été vexés par ces commentaires ?

Forcément que ça nous a vexés. Il y a eu des choses de dites sur tous ces mouvements qu'il y avait eu, qu'il devait y avoir ou qu'il y aurait eu.... Nous on l'a un peu mal vécu de l'intérieur parce que dans le groupe on travaillait dur et bien mais on n'était pas récompensés le weekend. Il nous fallait une victoire importante, à l'extérieur c'est encore mieux. Il nous tarde lundi pour continuer à travailler et essayer de montrer un autre visage.

La belle dynamique du début de saison avait laissé place à la spirale des défaites. © Radio France - Justine Hamon

Une année de transition pas évidente à vivre ?

Evidemment que ça ne rend pas les choses faciles. Jacques (ndlr : Brunel) est parti, on a dû chambouler la hiérarchie au sein de notre staff, il y a des joueurs en fin de contrat, ce sont des périodes compliqués. Quand tu gagnes, quand tout va bien, ce n'est pas pareil. Quand tu perds à domicile sachant que tu t'étais fixé comme objectif de ne pas perdre à la maison...Ça nous a chamboulés, je ne vais pas dire le contraire.

C'est un signe fort qu'on s'envoie à nous. Le reste, on s'en fout un petit peu. On travaille dur et aujourd'hui on se dit put...on ne le fait pas pour rien.

Il y avait dans le vestiaire l'envie de montrer que le visage de ces dernières semaines n'était pas le vôtre ?

C'est sûr. On est quand même malgré tout affaibli avec l'absence de nos internationaux, on a des blessés de longue date, Luke Braid, Jayden Spence, Darly Domvo....On fait jouer des jeunes de 18 ans, des moins jeunes de 38 ans comme Brad (ndlr : le surnom du pilier Jean-Baptiste Poux) qui était dans le groupe à Agen. Franchement on réagit bien, la récompense est là. C'est un signe fort qu'on s'envoie à nous. Le reste, on s'en fout un petit peu. On travaille dur et aujourd'hui on se dit put...on ne le fait pas pour rien.

L'UBB aimerait confirmer son réveil dès samedi à La Rochelle. © Radio France - Justine Hamon

En gagnant, vous vous enlevez une belle épine du pied ?

Forcément, ça revient derrière, c'est hyper-serré, ça joue bien. Agen est une belle équipe, a fait de gros résultats à la maison...On n'était pas du tout confiant. Au contraire, on avait peur. Ce qui nous importait c'était vraiment de sortir du match en se disant qu'on a fait le job. Jusqu'à maintenant, on avait un peu un goût amer en loupant des détails, en perdant d'un point, en n'en prenant pas face à Oyonnax à la maison. C'est ce qui nous manquait. Alors oui, on a fait plein d'erreurs, on se met la pression à la fin mais pour une fois, le score est en notre faveur.

Qu'avez-vous envie de faire de ces cinq dernières journées ?

Continuer à montrer un visage positif de l'UBB. On a vu qu'on avait le plus mauvais résultat de la phase retour. Ce n'est pas le même visage qu'en début de saison. Il faut aussi se faire plaisir, se prouver à nous même qu'on n'est pas forcément à notre place. Aller gagner à Agen, ce n'est pas chose facile et on l'a fait. Maintenant, il faut se servir de ça pour continuer à avancer et donner un but à notre saison malgré tout. On va essayer de faire de bons matches et on verra ce qui se passera.