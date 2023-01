Top 14 - UBB : "en fin de saison, ce sera rideau pour moi" annonce Rémi Lamerat

Sa quinzième saison professionnelle sera donc la dernière. Rémi Lamerat, en fin de contrat en juin et qui avait laissé la porte ouverte, va donc la refermer. Définitivement.

"Je pense que la fin de saison approchant s'annonce comme une fin de carrière pour moi. Il faudrait vraiment un miracle ou que toutes les planètes soient alignées pour que, et le club et moi-même, on ait envie de prolonger un peu plus. Je ne voulais pas trop en parler avant. Une blessure peut vite arriver et j'aurais été frustré d'arrêter avec un manque d'émotions. Pour le moment ça se passe bien et je pense qu'à la fin de saison, ce sera rideau pour moi."

"j'ai envie d'aller jusqu'au bout et d'arrêter au bon moment sans avoir de regrets. "

Le Girondin avait débuté lors de la saison 2008-09 avec le Stade Toulousain avant de rejoindre Castres, Clermont et enfin l'UBB en 2019. Il mène parallèlement un projet de reconversion dans une propriété viticole, le domaine Grand-Jour à Yvrac.

Rémi Lamerat, le trois-quarts centre de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

"L'envie y est et le fait d'avoir abordé le début de saison en me disant que c'était peut-être le dernier, ça change tout dans la tête. L'envie y est et elle y sera même jusqu'au dernier jour. Mais à un certain âge, on a des choses à côté, un double projet, la famille qui prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. J'essaie de trouver mon équilibre, ça a été un peu compliqué l'an dernier. Cette année c'est un peu plus fluide pour moi donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout et d'arrêter au bon moment sans avoir de regrets."

Remis d'une blessure aux abdominaux, l'ancien international (18 sélections) a repris ce lundi le chemin de l'entraînement. Et pourrait faire son retour en fin de semaine lors du déplacement à Castres.