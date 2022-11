Top 14 - UBB : "On essaye de s'accrocher le plus possible aux branches"

Contrarié après le non-match livré par l'Union à Pau (33-7), Julien Laïrle est parti une semaine en vacances. Il est rentré le lundi, a appris le départ de Christophe Urios le mardi et depuis il court après le temps.

"On n'a pas trop le temps de se poser, de réfléchir à la situation. Il faut qu'on fasse trois fois le travail qu'on faisait avant. Déjà on avait des longues journées. Là on est passé de 6h à 22h donc on n'a pas le temps de refaire le monde."

Chacun a un cadre à tenir de façon à ne pas se marcher sur les pieds, qu'il n'y ait pas de faille entre nous deux pour unifier le discours

Une charge qui lui fait peur ? "Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Et quand tu ne réfléchis pas, tu n'as pas peur" glisse l'entraîneur dans un sourire. "J'essaie de faire au mieux pour colmater les brèches avec Fred et continuer à ce qu'il y ait un cadre dans ce projet et essayer de maintenir ce cap. Chacun a un cadre à tenir de façon à ne pas se marcher sur les pieds, qu'il n'y ait pas de faille entre nous deux pour unifier le discours."

Le duo Charrier-Laïrle (au centre) peut compter sur l'expérience de Heini Adams (à gauche) et Jean-Basptiste Poux (à droite). © Radio France - Justine Hamon

Déjà en charge des séances d'entraînement depuis trois saisons, Julien Laïrle et Frédéric Charrier n'ont pas changé grand chose niveau rugby. Mais ont dû se partager la tache pour tout le reste. Les discussions avec les joueurs, les réunions, les plannings, les rendez-vous médiatiques. Et la pression qui pèse sur un duo qui devait obéir et qui doit maintenant décider. Julien Laïrle a beau avoir été manageur à Soyaux en Pro D2, la donne est complètement différente.

"Quand t'arrives dans un club, que t'as ton staff, les joueurs que t'as choisi, ton projet, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas manageur, on prend le truc comme ça, on essaye de s'accrocher le plus possible aux branches."

Le duo peut tout de même s'appuyer sur les cadres d'un vestiaire qu'il espère remobilisé et sur les autres composantes d'un staff plutôt expérimenté (Poux, Adams, Colosio). Mais l'urgence est là, le Top 14 reprend et comme le répétait Christophe Urios, "dans ce championnat il n'y a pas de place pour les faibles."