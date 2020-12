Battue (12-17) ce samedi par un Racing 92 tout en maîtrise, l'Union Bordeaux-Bègles subit sa première défaite à domicile de l'ère Urios et rate surtout une belle occasion de prendre le bon wagon.

Top 14 - UBB : "On est sur la corde raide"

L'UBB de Dubié et Diaby n'a jamais pu prendre en défaut la défense du Racing

Personne, dans les rangs de l'Union pour contester la victoire logique d'un Racing qui a parfaitement joué le coup à l'extérieur et inscrit sur un éclair de Teddy Thomas à cinq minutes de la fin, un essai synonyme de quatrième victoire en déplacement.

Dans un match étriqué disputé dans des conditions météo exécrables, l'Union n'a jamais été en mesure de dérégler la machine francilienne. Trop dominée en conquête et notamment en touche, trop imprécise dans son jeu au pied, elle n'a jamais réussi à imposer sa loi.

Tout ça, ce sont des excuses aujourd'hui. Je ne veux pas entendre parler de ça.

"Je ne suis pas plus déçu que ça, soupire Christophe Urios. Quand tu es battu sur un match où tu ne contrôles pas, tu te remets au travail, tu prépares la prochaine échéance et puis basta."

Si Clément Maynadier peste contre un dernier ballon porté mal défendu, il avoue que la copie girondine n'a pas été assez propre. Et que la défaite fait mal. "Ca fait ch... de ne pas basculer positivement ce soir. Il n'y a pas mort d'homme mais c'était une belle opportunité, il y en aura d'autres. Il faut apprendre de ça."

Après 16 victoires toutes compétitions confondues, l'UBB perd un match à domicile. © AFP - Thibaud Moritz

L'UBB a aussi payé ses nombreuses absences. Entre celle des internationaux, les blessés et un calendrier sans respiration, elle a eu le souffle un peu court.

"Je nous ai trouvés émoussés, avoue son manageur, on est sur la corde raide. On vient de faire trois gros déplacements où on s'est engagé comme des fous. Mais tout ça ce sont des excuses aujourd'hui. Je ne veux pas entendre parler de ça.

L'Union reste donc dans le ventre mou avant d'entamer sa campagne de Champions Cup vendredi prochain sur la pelouse des Anglais de Northampton.