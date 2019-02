Top 14 - UBB : être à la hauteur à Clermont

Bordeaux, France

Ce n'est bien sûr pas le genre de rendez-vous qu'une équipe coche sur son calendrier avec l'intention d'y faire un coup. Car en dehors d'une saison dernière qui a tourné au cauchemar pour l'ASM, aller s'imposer au Michelin reste un exploit marquant.

L'UBB l'a déjà fait, en Champions Cup, mais jamais en Top 14 où elle présente un bilan de six défaites et un nul décroché pendant la coupe du monde 2015.

Le tarif c'est cinq essais

Elle retente donc sa chance, lors d'un nouveau weekend de doublon, face à des Auvergnats privés de six internationaux français (Vahaamahina, Iturria, Parra, Lopez, Fofana, Penaud). Ce qui ne lui rendra pas forcément la tâche plus facile prévient le troisième ligne Alexandre Roumat.

"Hormis Toulouse qui a bien rivalisé avec un nul, toute équipe qui va à Clermont en prend 30 ou 40. On sait à quoi s'attendre. Si on n'est pas présents, on va ramasser. C'est l'équipe la plus impressionnante, la seule qui possède deux XV capables de figurer sur deux tableaux."

A l'aller, l'UBB d'Alexandre Roumat l'avait emporté (23-19). © Radio France - Justine Hamon

Impression confirmé par Brock James. L'ouvreur australien a passé dix saisons dans la maison jaune et rappelle qu'elle a rarement eu le sens de l'hospitalité. "Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne période pour aller là-bas. Surtout cette année où ils maîtrisent bien leur rugby. Ils ont bien fait tourner. Même si les internationaux ne sont pas là, on sait que ceux qui sont là sont aussi des internationaux, Blacks ou Samoans. C'est une équipe très performante."

Une équipe qui a préparé soigneusement ce rendez-vous après une défaite (24-16) à Castres qui lui a coûté sa place de leader. Même si ce déplacement au Michelin ressemble à une mission impossible, l'UBB va pouvoir s'étalonner à l'extérieur où entre déceptions (Agen, Grenoble, Pau) et coups d'éclat (Sale, Castres), elle est encore en quête de régularité mais en progrès, estime Roumat.

Gros coup obligatoire à l'extérieur

"Tous les petits détails qu'on a gommés ont fait que notre contenu nous a permis de rivaliser jusqu'à l'heure de jeu. Il faut se donner les moyens d'être dans le match le plus longtemps possible. Il y a aussi eu une prise de conscience. Etre discipliné, savoir prendre les points quand il faut, ça nous a permis de gagner ces matches."

Car pour se qualifier pour les phases finales, un sans faute à domicile ne suffira vraisemblablement pas. Vu le programme à l'extérieur (Clermont, Montpellier, Racing 92, Toulon, Lyon, La Rochelle), il faudra faire un gros coup quelque part. Et le plus tôt sera le mieux.

Les compos

ASM : Abendanon - Betham, Moala, Naqalevu, Grosso - Nanaï Williams (o) Laidlaw (m) - Fischer, Yato, Chouly - Jedrasiak, Timani - Ziarakashvili, Kayser, Falgoux.

Remplaçants : Ulugia, Kakabadze, Van der Merwe, Lapandry, Cassang, Ezeala, Lamerat, Simutoga.

UBB : Ducuing - Connor, Radradra, Dubié, Buros - James (o) Lesgourgues (m) - Roumat, Amosa, Diaby - Douglas, Galarza - Cobilas, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Afaitia, Peterson, Houston, Gimbert, Méret, Tamanivalu, Tabidze.

