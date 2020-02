Top 14 - UBB : faire front à Clermont

C'est avec une tête de patron que l'UBB pose ses crampons au stade Michelin. Un statut qu'elle doit être capable d'assumer selon Christophe Urios.

"Visiblement on est attendu comme un peu partout avec des mots qui sont assez forts, je trouve. Il faut se préparer. On a déjà été plutôt bien reçu à Toulouse sur l'agressivité, sur la force collective, ce sera la même chose. S'ils peuvent nous mettre la tête dans le Michelin, ils le feront. On est attendu là-dessus donc j'espère juste qu'on a retenu la leçon. Forcément que ça rajoute de la difficulté. En même temps, je préfère y aller en tant que leader que douzième. On est prêts pour faire un bon match."

Christophe Urios : "S'ils peuvent nous mettre la tête dans le Michelin, ils le feront" Copier

Le manageur avoue d'ailleurs avoir retrouvé cette semaine "cet enthousiasme, cette envie de s'entraîner, de progresser tout le temps." Des ingrédients qui doivent permettre à l'équipe gironde de continuer à se construire.

Les internationaux titulaires, Amosa de retour

Le match en Auvergne sera sans doute riche d'enseignements un mois après un dernier déplacement mal négocié (22-14) à Toulouse. On était vraiment triste, ce n'était vraiment pas un bon match. On le leur a un peu donné. Ce weekend, on veut être meilleur."

Face à un Clermont, seulement sixième mais qui a répondu présent dans ses gros rendez-vous à domicile en Top 14 (Lyon, La Rochelle, Montpellier) et en Champions Cup (Bath, Harlequins, Ulster), l'UBB va devoir s'appuyer sur sa force collective mais aussi sur ses individualités. Celles qui ont brillé le weekend dernier face à Lyon. Et aussi sur ses deux internationaux libérés par le XV de France, Jefferson Poirot et Cameron Woki, qui auront l'occasion en Auvergne, d'évacuer leur frustration et de bonifier l'équipe. Pour continuer à avancer.

L'explosif Samoan Afa Amosa retrouve la compétition cinq mois après sa grave blessure au genou. © Radio France - Justine Hamon

Les trois autres changements dans le XV de départ concernent le deuxième ligne Alexandre Flanquart, l'ouvreur UJ Seuteni et l'ailier Blair Connor. A noter également le retour sur le banc du troisième ligne samoan Afa Amosa, gravement blessé au genou lors de la coupe du monde.

Les compos

ASM : Nanai Williams - Grosso, Moala, Fofana, Raka - (o) Lopez (m) Parra (c) - Cancoriet, Lee, Iturria - Vahaamahina, Jedrasiak - Slimani, Tadjer, Falgoux.

Remplaçants : Beheregaray, Uhila, T.Lanen, Yato, Laidlaw, McIntyre, Naqalevu, Zirakashvili.

UBB : Buros - Cros, Radradra, Lamerat, Connor - (o) Seuteni (m) Lesgourgues - Woki, Tauleigne, Higginbotham - Marais, Flanquart - Cobilas, Pelissié, Poirot (c).

Remplaçants : Maynadier, Ravai, Douglas, Amosa, Gimbert, Botica, Tamanivalu, El Fakir.