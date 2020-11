Top 14 - UBB : "On faisait fausse route"

Quatre défaites de rang avaient semé, sinon le trouble, du moins fait naître un gros point d'interrogation. Comment une équipe qui était bien repartie dans sa saison avait pu passer complètement au travers à Lyon et La Rochelle ?

"Tu as moins d'envie collective, tu travailles moins pour l'équipe, tu fais moins de passes, explique Christophe Urios, tu deviens une équipe au jeu très lisible et facile à battre parce que tu ne te révoltes pas. Et on est tombé là dedans. Jusqu'à ce match de La Rochelle qui nous a permis d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'on faisait fausse route."

La semaine a été bonne

Rassuré par le dernier match qui a remis l'UBB "sur le cheval", Christophe Urios ont eu une semaine de travail complète, la première depuis le quart de finale européen face à Edimbourg mi-septembre.

"Mardi, on a fait un vrai volume avec beaucoup d'intensité, se félicite le capitaine Jefferson Poirot. Ça fait du bien. Je sens que le rythme revient, les automatismes aussi en ayant le temps de s'entraîner correctement. C'est de bon augure pour la suite."

Des sensations à confirmer en match face à des Bayonnais qui viendront à Chaban-Delmas sans pression négative, eux qui ont déjà deux victoires à l'extérieur au compteur (Stade Français et Agen).

Face à Bayonne, Matthieu Jalibert formera la charnière avec Maxime Lucu. © Radio France - Justine Hamon

Matthieu Jalibert : "On va refaire notre retard" Copier

Si l'Union,avec deux matchs de moins, est un peu à la traîne du peloton de tête, il n'y a rien d'alarmant estime l'ouvreur Matthieu Jalibert, de retour face aux Basques. "On n'est pas forcément en retard. Là où le groupe a été un peu déçu, c'est dans les prestations. On a joué Lyon et la Rochelle à l'extérieur. Une défaite là-bas, ce n'est pas non plus la fin du monde. Je ne suis pas inquiet. On a fait un gros match la semaine dernière, on a la possibilité de faire un bon match contre Bayonne ce weekend à la maison donc on va grignoter des points et refaire notre retard."

Pour tenter de décrocher un 16ème succès d'affilée à domicile, l'UBB a procédé à cinq changements. Outre Jalibert, Joseph Dweba, Alexandre Flanquart, Maxime Lucu et Nans Ducuing débuteront tandis que Thierry Paiva, Kane Douglas et Rémi Lamerat, remis de leurs blessures, reviennent sur le banc.

UBB-Bayonne, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde à partir de 18h15.

Les compos

UBB : Ducuing - Cros, Seuteni, Moefana, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat - Marais, Flanquart - Tameifuna, Dweba, Poirot.

Remplaçants : Lamothe, Paiva, Douglas, Amosa, Gimbert, Botica, Lamerat, Kauashivili.

Bayonne : Germain - Ravouvou, Alofa, Lestrade, Baget - Ordas (o) Ruru (m) - Héguy, Gorin, Monribot - Mikatadze, Ducat - Mousset,Van Jaarsveld, Afatia.

Remplaçants : Delonca, Cormenier, Galarza, Taofifenua, Rouet, Lafage, Muscarditz, De Clercq.