Après avoir vu leur belle série s'interrompre ce dimanche à Toulouse (22-14), les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles reconnaissaient que le champion de France était plus fort et qu'ils avaient manqué leur rendez-vous.

Top 14 - UBB : "On fait un non match" à Toulouse

La déception est à la hauteur de l'attente. Dans un club house du stade Ernest-Wallon transformé en salle d'interviews, les Girondins ne cherchent pas d'excuse après avoir baissé pavillon pour la première fois depuis le 19 octobre et la claque reçue à Brive.

"On était venu ici pour se mesurer au champion du France, rappelle le troisième ligne Alexandre Roumat. Ce qu'on retient du match, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain même si par moment on a rivalisé. L'équipe la plus entreprenante, ça a été le Stade. C'est dommage parce qu'on était sur une très bonne série, on voulait finir de la plus belle des manières mais on est tombé contre plus fort tout simplement."

Mine chiffonnée aussi chez le centre Jean-Baptiste Dubié, encore furieux d'avoir offert un ballon d'essai à ...Cheslin Kolbe. "On ne l'avait pas préparé comme ça ce match. Des regrets, il n'y a pas trop à en avoir parce qu'on fait un non match. Sur les deux entames, on prend des essais qu'on leur offre. Ils ont été très réalistes. On a été pris aussi un peu dans le combat, notamment dans les rucks. Par rapport à notre prestation, on ne mérite pas de gagner. C'est notre faute ce soir si on perd. On n'a pas été au rendez-vous, tout simplement."

Un constat d'échec et de frustration pour une Union qui a manqué de précision, de lucidité et peut-être d'envie pour pouvoir espérer bousculer Toulouse. Une équipe girondine qui continue d'apprendre et qui a pu mesurer ce qui la sépare encore d'une équipe beaucoup plus habituée à ces matches à gros enjeu. Une leçon à retenir pour une Union qui garde tout de même treize longueurs d'avance sur son vainqueur du soir mais qui perd sa première place au profit du LOU qu'elle accueillera le 15 février pour un autre choc qu'il faudra cette fois mieux négocier.