Top 14 - UBB : Falatea et Jolmes titulaires face à La Rochelle

L'UBB reste sur la dynamique de sa fin de saison. Pas de révolution dans la composition d'équipe avec deux changements dans l'équipe de départ par rapport à celle qui a remporté le barrage à Lyon.

Le premier, c'est la titularisation du pilier droit international Sipili Falatea, préféré à Vadim Cobilas et associé à Maxime Lamothe et Jefferson Poirot. Le second, c'est la titularisation en deuxième ligne de Thomas Jolmes, plutôt que Kan Douglas, pour remplacer Jandre Marais, touché au genou à Gerland.

La 3ème ligne (Bochaton-Willis-Diaby) ne bouge pas. Derrière, on garde les mêmes. La charnière Lucu-Jalibert, la paire de centres Moefana-Dubie. Cordero et Tambwe sont alignés à l'aile et Bielle-Biarrey conserve son poste d'arrière malgré le retour à Saint-Sebastien de Buros qui ne figure pas sur le banc des remplaçants.

Un banc où l'impact player Ben Tameifuna, pourtant opéré d'une fracture d'un doigt, fait son retour. Le staff compte sur son expérience et et son rôle d'impact player pour faire la différence en fin de match.