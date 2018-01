"Il y a Clermont et nous, on est maudit". Samedi, malgré une victoire convaincante face au LOU, le président Laurent Marti avait du mal à sourire, conscient que la blessure de son numéro 9 était sérieuse.

Sorti du terrain en boitant à la 25ème minute de jeu, Yann Lesgourgues a quitté Chaban-Delmas le moral dans les chaussettes. C'est un coup dur pour un joueur titularisé à dix reprises depuis le début de saison et auteur de quatre essais. Des performances qui lui avaient valu d'être retenu pour le match entre l'équipe de France B et la Nouvelle-Zélande le 14 novembre dernier. Et qui faisaient de lui un postulant pour le Tournoi des Six nations.

L'épreuve par neuf

Coup dur également pour un club qui compte déjà beaucoup de blessés longue durée. Darly Domvo, Luke Braid, Jayden Spence, Tian Schoeman, Apisai Naqalevu, Simon Hickey ou encore Nathan Decron. Et qui va donc devoir faire sans son demi de mêlée.

L'UBB peut toujours compter sur Baptiste Serin, du moins pour l'instant... © Radio France - Justine Hamon

Une absence qui pourrait peser encore plus lourd si le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel coche le nom de son coéquipier Baptiste Serin le 17 janvier dans sa liste. L'UBB se retrouverait alors orpheline de ses deux titulaires à un poste stratégique et devrait s'appuyer sur les jeunes Gauthier Doubrère (une titularisation en Top 14, deux en Challenge Cup) et Jules Gimbert (remplaçants à quatre reprises).