Top 14 - UBB : forcer le destin à Perpignan

24 points à domicile, 2 à l’extérieur. Le bilan mathématique résume les difficultés en déplacement d’une équipe girondine qui, toutes compétitions confondues, n’a gagné qu’une fois lors de ses 17 derniers déplacements. Et ne suffira pas, si la tendance se confirme, pour inviter au rendez-vous des phases finales.

Jour de première pour qui ?

L'UBB va donc devoir se faire violence pour ne pas être la première équipe à plier à Perpignan face à des Catalans qui abattent peut-être leur dernière carte.

« Est-ce que ça ferait tâche ? Je ne sais pas, répond l’arrière Romain Buros, de retour à l’aile ce dimanche, mais on a à cœur de faire un bon match à l’extérieur, ce qu’on n’a pas forcément fait depuis le début de la saison." Si le Stade Français et Toulouse ont puni les faiblesses perpignanaises, Castres, Montpellier et Lyon ont souffert à Aimé-Giral avant de s’imposer. Mais ils ont gagné et c’est ce challenge que doit relever l’Union.

Autre motif de prudence, le nul (25-25) concédé en octobre à Chaban-Delmas face à l’USAP. Le contexte sera différent dimanche, l’enjeu tout autre, mais le troisième ligne Beka Gorgadze espère que l’UBB aura retenu la leçon.

Le combat d'abord

« Peut-être qu’on n’était pas assez prêts, qu’on pensait que ce match serait facile. Là il faudra qu’on soit réveillés dès le début du match. » Et le Géorgien de rappeler les déconvenues à Agen (22-17) et Grenoble (28-25), deux-rendez-vous qui avaient pourtant été ciblés. « On s’était réveillés trop tard et on n’avait pas eu le temps de revenir. Il va falloir mettre beaucoup de cœur et de combat d’entrée.»

Capable de mettre énormément d’intensité et de rugosité quand elle joue devant ses supporters, l’équipe girondine est attendue dans ce registre à Perpignan reconnaît l’arrière Nans Ducuing, invité de la dernière Mêlée du lundi.

Le staff a procédé à cinq changements dans le XV victorieux de Toulon (36-25). Thierry Paiva débutera à gauche de la première ligne, Cameron Woki remplace Afa Amosa (commotion) en troisième ligne, Semi Radradra et Jean-Baptiste Dubié font leur retour au centre et Romain Buros revient à l'aile. Les internationaux français, Jefferson Poirot et Baptiste Serin, prendront place sur le banc.

Les compos

USAP : Farnoux - Lucas, Taumoepeau, Cocagi, Acebes - Jackson (o) Mélé (m) - Brazo, Lemalu, Chateau - Botha, Labouteley - Muller, Lam, Boutemanni.

Remplaçants : Carbou, Walcker, Vivalda, Eru, Ecochard, Piukala, Selponi, Charlet.

UBB : Ducuing - Connor, Radradra, Dubié, Buros - James (o) Lesgourgues (m) - Woki, Roumat, Diaby - Douglas, Marais - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Poirot, Cazeaux, Gorgadze, Serin, Méret, Nabuli, Tabidze.

USAP / UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche à partir de 12h15.

