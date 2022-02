Top 14 – UBB : Garcia à l’ouverture face au Racing 92

En l’absence de Jalibert et Trinh-Duc, le jeune ouvreur sera titularisé ce dimanche (21h05) contre les Franciliens. Seuteni et Hulleu sont de retour alors que Marais glisse en troisième ligne.

A 19 ans, l’ouvreur formé à Bayonne, mènera l’attaque girondine en clôture de la 18ème journée de Top 14. Avec les absences de Matthieu Jalibert (cuisse) et François Trinh-Duc, il est le seul numéro 10 disponible et sera associé à Yann Lesgourgues.

Clément Maynadier, auteur d’un essai à Toulon, sera titulaire au talon, entouré de Jefferson Poirot et Ben Tameifuna. La paire Kane Douglas-Thomas Jolmes est reconduite dans la cage. Jandre Marais fait une pige en troisième ligne aux côtés de Louis Picamoles et Alexandre Roumat.

Diaby revient en jeu

UJ Seuteni, meilleur marqueur d’essais du Top 14, revient au centre avec Rémi Lamerat. Nans Ducuing conserve sa place à l’arrière, Santiago Cordero et Nathanaël Hulleu, qui n’a plus joué depuis le match de Champions Cup face aux Scarlets, se partageront les ailes.

L'UBB retrouve son serial marqueur, UJ Seuteni. © Radio France - Jusine Hamon

A noter sur le banc, le retour d’Alban Roussel et celui de Mahamadou Diaby qui retrouve la compétition deux mois et demi après sa blessure à la cuisse contractée face à Toulouse. Bastien Vergnes-Taillefer et Ben Lam doivent reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine.

Les compos

UBB : Ducuing – Cordero, Seuteni, Lamerat, Hulleu - (o) Garcia (m) Lesgourgues – Marais, Picamoles, Roumat – Jolmes, Douglas – Tameifuna, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Lamothe, Paiva, Roussel, Diaby, Bielle-Biarrey, Massé, Dubié, Cobilas.

Racing 92 : Beale - Dupichot, Vakatawa, Klemenczak, Imhoff - (o) Russell (m) Machenaud - Chouzenoux, Tanga, Jones - Pesenti, Palu - Nyakane, Baubigny, Kolingar.

Remplaçants : Chat, Gogashvili, Moreaux, Hemery, Short, Gibert, Taofifenua, Oz.