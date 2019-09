Top 14 - UBB : garder le cap à Montpellier

Bordeaux, France

"C'est un super match à préparer, on a zéro pression. Mais quand je parle comme ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition." Après une semaine de coupure, Christophe Urios est sans doute pressé de voir comment son équipe va se comporter lors d'un deuxième bloc épais avec trois déplacements (Montpellier, Lyon, Brive) et la réception de Clermont.

"Je suis impatient, lui répond en écho le centre international Rémi Lamerat, parce que ce bloc va révéler notre niveau sur ce début de saison. Non pas qu'on ait eu des matches faciles à faire mais c'est toujours plus facile de jouer devant ton public, dans ton stade. Pas besoin de grands discours pour faire redescendre la température. "

Attention de ne pas mettre en gros titres qu'on va gagner à Montpellier — Christophe Urios

Après un weekend de quatre jours, les Girondins se sont donc remis au boulot, décidés à faire les efforts pour maintenir la dynamique et ne pas se rendre à Montpellier puis à Lyon pour subir.

"Les gens pensent que ça ne va pas tenir, comme par le passé, avance Christophe Urios. Donc ce sont des matches où ça peut marquer le Top 14. Les deux premiers matches doivent nous permettre de voir si on a passé un cap. Il faut qu'il y ait match. Après, le résultat...Mais ce qui est aussi important dans la situation de Bordeaux, c'est d'être capable de ramener des points de l'extérieur, tout le temps. Attention de ne pas mettre en gros titres qu'on va gagner à Montpellier, hein."

L'Union s'est donc préparée à relever le défi imposé par un MHR qui reste sur une sortie ratée à Agen (29-10), à faire déjouer son adversaire et à mettre en place le plan de jeu travaillé pendant la semaine. Déjà vainqueur à Castres (32-34), elle dispose de quelques certitudes mais se méfie aussi d'elle-même.

Absent lors des deux dernières journées, Romain Buros fait son retour à l'aile. © Radio France - Justine Hamon

"Il y a davantage de confiance, reconnaît le centre Jean-Baptiste Dubié, mais on reste conscient de l'année dernière, du gros départ qu'on avait fait et de la possibilité aussi de s'écrouler à tout moment. Ça a beaucoup marqué les joueurs."

Le staff, privé de Tutaia (suspendu) mais aussi de Pelissié, Roumat et Woki, laissés au repos, a procédé à six changements dans son XV de départ avec notamment la titularisation des piliers géorgiens Kaulashvili et Tabidze, celle de Jalibert à l'ouverture et les retours de Buros à l'aile et de Cazeaux en deuxième ligne.

Les compos

MHR : Bouthier - Ngandebe, Goosen, Vincent, Nagusa - Cruden (o) Paillaugue (m) - Kornath, Devergie, Galletier - Willemse, J.Du Plessis - Haouas, Giudicelli, Fichten.

Remplaçants : Seille, Gqoboka, De Coninck, Bardy, Sanga, Reilhac, Immelman, Jan Du Plessis.

UBB : Ducuing - Cordero, Dubié, Lamerat, Buros - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Tauleigne, Woki - Cazeaux, Douglas - Tabidze, Maynadier, Kaulashvili.

Remplaçants : Dufour, Paiva, Flanquart, Higginbotham, Lesgourgues, Botica, Tamanivalu, Cobilas.

Les résultats de la 5ème journée

Le classement du Top 14