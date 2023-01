Top 14 - UBB : garder le cap face à Bayonne

Des prestations plus consistantes récompensées par trois victoires et 14 points en championnat ont ramené sourire et confiance. Mais pas encore de quoi faire sauter au plafond l'entraîneur Julien Laïrle.

"Il n'y a pas grand chose à savourer. On est au mois de janvier, rien n'est fait, en deux matches tu peux te retrouver 11ème... On est content de retrouver un peu cette confiance et cette dynamique. On doute moins, forcément. On est surtout content d'avoir été capable de prendre des points à chaque fois qu'on a joué. Mais il n'y a pas si longtemps on était très très bas et c'était assez compliqué. Ca reste fragile. On garde les rétros."

"On sait très bien qu'en perdant à la maison on peut retomber"

L'UBB se doit donc de poursuivre les efforts, continuer à progresser et se servir de l'élan actuel né d'une victoire référence à La Rochelle. "Quand tu gagnes chez le champion d'Europe c'est toujours bon pour la confiance, rappelle le demi de mêlée international Maxime Lucu. C'est forcément un déclic dans une saison. Il fallait le confirmer contre Montpellier, on l'a fait. Et on a la chance de pouvoir recevoir une deuxième fois pour continuer la dynamique. On sait très bien qu'en perdant à la maison on peut retomber."

Maxime Lucu appelle l'UBB à rester humble malgré la bonne série actuelle. © Radio France - Justine Hamon

L'Union a trop souffert pour se relâcher. Pas maintenant. Parce qu' elle digère juste l'éviction de son manageur Christophe Urios. Parce qu'elle vient seulement d'intégrer un Top 6 qui était son terrain de jeu depuis trois saisons. Et aussi parce que le client du jour s'appelle Bayonne, promu aux dents longues au sujet duquel on ne peut plus parler de surprise selon le talonneur de l'Union et ancien Bayonnais Maxime Lamothe

"Quand on voit l'effectif de l'Aviron, il est vraiment costaud. On sait que là-bas, ils s'appuient beaucoup sur un public merveilleux. Mais cette année ils arrivent aussi à aller chercher beaucoup de points à l'extérieur. Ce n'est pas surprenant de voir l'Aviron à ce niveau."

Enfin parce que l'UBB devra faire sans son maître à jouer Matthieu Jalibert . Bref elle a plein de bonnes raisons de se mettre en ordre de bataille pour éviter un sérieux mal de crâne.