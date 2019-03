Top 14 - UBB : garder le rythme à Montpellier

L'Union Bordeaux-Bègles, cinquième du Top 14, va tenter ce samedi à Montpellier de garder son avance sur ses poursuivants. Le moment semble idéal, alors que les Héraultais, 9es, sont en pleine crise interne et sur le terrain. Mais les girondins gardent leur humilité et la tête froide.

Bordeaux, France

La victoire (47-31) avec bonus offensif contre Grenoble n'est pas montée à la tête des rugbymen girondins. Au contraire. Conscients que si le succès était là, la copie était loin d'être parfaite, ils ont appelé à la prudence avant le déplacement à Montpellier, ce samedi (18h). L'UBB, cinquième du Top 14, le sait : si elle veut garder à distance ses concurrents les plus sérieux pour la qualification en phases finales, elle doit rester invaincue à domicile...et tenter d'accrocher des points à l'extérieur. Le moment semble idéal pour vaincre hors de ses bases : Montpellier reste sur 4 défaites de suite en Top 14, dont une à domicile contre Perpignan, bon dernier du championnat. Mais gare au réveil du MHR...

Il y a du danger partout - Luke Narraway

Sur l'échelle de la confiance, l'UBB est au-dessus du MHR : 4 victoires sur ses 6 derniers matchs, dont deux succès à l'extérieur (Castres et Perpignan). Pas de quoi fanfaronner pour Luke Narraway, l'entraîneur en charge de la touche. "Il y a des superstars là-bas" dit-il en évoquant Montpellier, "il y a du danger partout." La situation compliquée de l'adversaire de ce samedi, Luke Narraway préfère ne pas la prendre en considération et plutôt "rester concentré sur notre jeu."

Le MHR dans une mauvaise passe : "Ils ont hâte de se réveiller" prévient Cyril Cazeaux.

Quatre défaites consécutives en Top 14, un seul match remporté en championnat depuis début décembre, sur 7 rencontres : Montpellier, 9e avant cette 18e journée, traverse une crise. Éliminé de la Champions Cup, le MHR devra sans doute aussi dire adieu à la qualification en phases finales du championnat (13 points de retard sur la 6e place). Est-ce le moment pour l'UBB de réaliser un précieux coup à l'extérieur ? Le 2e ligne Cyril Cazeaux préfère tempérer. "On va y aller en toute humilité (...) ils ont hâte de se réveiller et de regagner chez eux, donc ça va être compliqué." Il pointe notamment les qualités du MHR dans le duel et la conquête : "C'est une grosse équipe, assez lourde. Je pense que ça va être un match costaud."

Le deuxième ligne girondin Cyril Cazeaux va devoir glisser en troisième ligne face à Montpellier. © Radio France - Justine Hamon

La seule équipe qui nous ait emmerdés à la maison - Cyril Cazeaux

Cyril Cazeaux rappelle également que Montpellier est la seule équipe n'ayant pas perdu à Chaban Delmas cette saison en Top 14 (9-9, le 8 septembre). "C'est une très bonne équipe. Certes, en ce moment ils sont un peu dans le dur, mais ce sont les seuls qui nous ait un peu emmerdés à la maison (...) il faudra gagner tous ces duels pour espérer quelque chose."

Cyril Cazeaux : "On a confiance mais ça peut vite basculer" Copier

Même prudence du côté de son coéquipier Geoffrey Cros : "Il ne faut pas oublier les résultats qu'on a fait auparavant à l'extérieur et à la maison contre Montpellier, ce n'était pas du très grand rugby. Il faut penser à tout ça pour faire un bon match ce week-end." Et notamment corriger les défauts en défense relevés contre Grenoble. "Il faut corriger ça contre Montpellier car ça peut nous mettre dedans" admet Geoffrey Cros.

Geoffrey Cros : "On va essayer de faire la même attaque que contre Grenoble" Copier

Blair Connor suspendu, Jalibert dans le XV de départ

La sanction est tombée ce mercredi et elle est lourde pour Blair Connor, suspendu cinq semaines pour un déblayage dangereux sur l'arrière clermontois Nick Abendanon, le 16 février. L'UBB devra se passer de son ailier australien jusqu'au 8 avril.

Matthieu Jalibert avait joué toute la seconde période contre Grenoble, pour son retour à la compétition après sa blessure au genou. © Radio France - Justine Hamon.

Diaby, Roumat et Seuteni étant à l'infirmerie, le staff de Joe Worsley a dû innover : le 2ème ligne Cyril Cazeaux débutera en 3ème ligne, Houston (dont le départ en fin de saison a été officialisé cette semaine) également. Les girondins enregistrent en revanche le retour du talonneur Clément Maynadier et de Jean-Baptiste Dubié, qui débutera au centre. Peterson honorera sa première titularisation avec l'UBB et Jalibert...sa première titularisation en Top 14 depuis plus d'un an !

Les compos

UBB : Buros - Nabuli, Radradra, Dubié, Tamanivalu - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Cazeaux, Amosa, Houston - Peterson, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Afatia, Galarza, Lamothe, Gimbert, Méret, Cros, Tabidze.

MHR : Immelman – Ngandebe, Vincent, Steyn, Nadolo – (o) Cruden, (m) Paillaugue (cap) – Camara, Galletier, Ouedraogo – J. Du Plessis, Van Rensburg – Guillamon, B. Du Plessis, Nariashvili.

Remplaçants : Ruffenach, Fichten, Mikautadze, Devergie, Sanga, Martin, Serfontein, Haouas.