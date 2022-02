Top 14 - UBB : Gatien Massé profite

Si les plus fidèles des supporters le croisent régulièrement au stade André-Moga, le grand public a découvert qu’il était devenu plus qu’un simple partenaire d’entraînement.

Après 15 minutes début novembre à La Rochelle, après une entrée tonitruante à Toulon où il a délivré, après une percée, une passe décisive à Geoffrey Cros, Gatien Massé a donc fait ses débuts ce dimanche à Chaban. Le jeune centre a joué 40 minutes. Une soirée qu’il n’est pas près d’oublier malgré la défaite concédée face au Racing.

Il sait ce que c’est que la vraie vie - Christophe Urios

Car Gatien Massé n’était pas forcément programmé pour le haut niveau. Que de chemin parcouru depuis l’école de rugby de Château-Renard dans le Loiret. Club qu’il quitte en cadet pour venir suivre une formation de couvreur-zingueur au CFA de Blanquefort. Parallèlement, il continue à jouer au rugby à Saint-Médard-en-Jalles. C’est là qu’il attire l'attention des recruteurs de l’Union.

Gatien Massé rêve éveillé sous le maillot de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Diplôme en poche, il se retrouve avec les espoirs puis participe à la préparation estivale en compagnie des pros. Son style, son état d’esprit et son parcours plaisent à Christophe Urios qui l’aligne à l'aile lors des matches d’avant-saison face à Biarritz et Pau. « Je le trouve fiable, bon, j’aime sa mentalité. Il y a quelques mois, il était couvreur sur les toits. Il sait ce que c’est que la vraie vie. Lui, il jouera. » avait déclaré le boss. Qui a donc tenu parole. En attendant le retour de sélection de Yoram Moefana et de Federico Mori, Gatien Massé, 19 ans, profite de ce qu’on lui offre. Et ça pourrait durer puisque UJ Seuteni, qui vient d'être opéré d'une hernie, sera indisponible quatre semaines.