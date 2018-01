Dans les couloirs du stade Mayol, le président Laurent Marti s'était montré pessimiste au sujet de Geoffrey Cros, évacué du terrain après avoir vu son genou lâcher sur un appui. Et qui avait quitté les vestiaires du stade Mayol avec des béquilles.

Sur les réseaux sociaux, le club a confirmé ce lundi la gravité de la blessure : rupture du ligament croisé antérieur du genou. Il souffre également d'une entorse du ligament latéral interne et va devoir se faire opérer. Un coup dur pour le joueur de 20 ans qui commençait à trouver sa place dans l'effectif. Il avait disputé comme titulaire sept des huit dernières rencontres de l'UBB, inscrivant cinq essais.

Bon courage à @geoffrey_cros, victime samedi d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche associée à une entorse du ligament latéral interne. Il sera opéré prochainement. #ILOVEUBBpic.twitter.com/oZ78DQtB1g — UBB Rugby (@UBBrugby) January 29, 2018

La poisse colle décidément aux crampons de l'Union Bordeaux-Bègles qui a déjà perdu deux joueurs, Yann Lesgourgues et Nathan Decron, pour la même raison.

L'ouvreur Tian Schoeman a manqué deux mois de compétition suite à une double fracture de la mâchoire, le troisième ligne Marco Tauleigne a été absent cinq semaines après avoir subi deux KO, l'ailier Blair Connor (tendon main + ischio-jambiers) n'a disputé qu'un seul des quinze premiers matches de son équipe, le centre Jayden Spence (commotions à répétition) n'a plus joué depuis le 7 octobre, l'ouvreur Simon Hickey (désinsertion ligament latéral du genou) depuis le 28 octobre, le flanker Luke Braid (pied), lui, n'a pas joué de la saison. Saison terminée depuis mi-octobre pour l'arrière Darly Domvo, victime d'une luxation de la cheville et d'une fracture du péroné. Et fin de saison qui pourrait aussi concerner le talonneur Clément Maynadier qui se dirige vers une opération pour soigner une épaule douloureuse.