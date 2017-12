Top 14 - UBB : Geoffrey Cros titulaire à Pau

Le jeune arrière de l'Union Bordeaux-Bègles glissera ce samedi (18h) à l'aile pour sa troisième apparition en Top 14. Face à Pau, au stade du Hameau, le Bigourdan voudra montrer qu'il peut faire son trou dans une équipe où la jeunesse a le vent en poupe.

Du Top 14, Geoffrey Cros ne connait qu'une pelouse, celle du stade Ernest-Wallon à Toulouse. C'est là qu'il a joué son 1er match en août 2016. C'est là aussi qu'il est entré en jeu le 4 novembre dernier, le temps d'inscrire l'essai d'une victoire historique, finalement refusé à la vidéo. "J'y pense encore" concède celui qui aurait pu être le héros d'un match que le club ressasse toujours.

Ça va me rappeler les petits derbys avec le TPR

Entre temps, le prometteur arrière a voyagé entre l'équipe espoir et l'infirmerie, comme récemment à cause d'une blessure aux ischio-jambiers contractée à Mont-de-Marsan. "Il a enchaîné les blessures, rappelle le directeur du centre de formation David Ortiz. Les adducteurs, la cheville, le genou. Il reste un joueur fragile et son défi c'est de rester compétitif sur la durée."

Un fort potentiel mais une vitesse à canaliser

"Ça m'a frustré, reconnaît l'ancien joueur du TPR, je me suis blessé au mauvais moment. Mais ils me font confiance et me remette sur le terrain juste après ma blessure" poursuit celui qui n'a repris l'entraînement que lundi.

Geoffrey Cros va donc essayer de tout donner à quelques mètres de sa Bigorre natale et de Tarbes, là où le jeune arrière de 18 ans avait tapé dans l’œil des recruteurs de l'UBB. Avec une aide supplémentaire, la présence de sa famille en tribune. "Avec les matches le weekend, explique-t-il, je n'ai pas trop la possibilité de rentrer. Ça fait toujours plaisir de les voir. Plutôt heureux qu'ils soient là mais aucune pression en plus."

Geoffrey Cros a aussi connu la Champions Cup, ici face à Exeter. © Radio France - Justine Hamon

Une pression que le jeune trois-quart s'efforce d'évacuer. "J'ai moins d'appréhension, je me prends moins la tête". Il sait maintenant à quoi s'attendre et peut aussi s'appuyer sur ses deux titularisations en Champions Cup l'hiver dernier. "C'est un fort potentiel, annonce David Ortiz. Il est propre sur les fondamentaux. Même s'il a plutôt un profil d'arrière, il est très rapide, possède de bons appuis, et doit réussir à mieux canaliser sa vitesse." Des qualités qui lui ont permis d'intégrer la saison dernière l'équipe de France U20.

Avec un staff girondin qui n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes, Geoffrey Cros va essayer de rendre une bonne copie défensive et de se proposer dans les intervalles pour faire parler une pointe de vitesse qui n'a pas beaucoup d'équivalent à l'UBB.

Les compos :

Section Paloise : Malié - Pourailly, Smith, Stanley, Halaï - Slade (o) Daubagna (m) - Armitage, Saili, Mowen - Pierre, Foley - Adriaanse, Lespiaucq, Domingo.

Remplaçants : Bouchet, MacKintosh, Metz, Tutaia, Puech, Tomas, Taylor, Hamadache.

UBB : Ducuing - Cros, Dubié, Talebula, Fuatai - Jalibert (o) Serin (m) - Goujon, Houston, Diaby - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier, Taofifenua.

Remplaçants : Pélissié, Ravai, Cazeaux, Woki, Lesgourgues, Uberti, Volavola, Poux