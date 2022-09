Top 14 - UBB : Guido Petti absent deux mois

Les images avaient fait craindre le pire. Sorti touché au genou droit lors du match entre les Springboks et les Pumas le weekend dernier, Guido Petti est rentré ce mardi à Bordeaux avec des béquilles.

"Il va repasser des examens complémentaires mais il n'y a pas de problème avec les croisés, annonce Christophe Urios. C'est plus un gros impact sur le cartilage. Mais on part quand même sur une absence de deux mois."

En janvier dernier, l'international argentin avait été opéré d'un ménisque sur le même genou et avait dû attendre fin mai pour reprendre la compétition.

Bientôt du renfort ?

Une mauvaise nouvelle notamment dans le secteur de la touche où l'UBB n'est pas souveraine en ce début de saison. "Ca ne vous a pas échappé qu'on a perdu des joueurs (ndlr : Woki et Roumat) qui étaient plutôt à l'aise en touche, rappelle le manageur, et on savait que Guido allait pouvoir combler cette difficulté."

Cette blessure rend plus urgente l'arrivée d'un renfort en troisième ligne. "Ca va bientôt évoluer" a glissé Urios ce mardi.

Le feu follet argentin Santiago Cordero postule pour la réception du Stade Français. © Radio France - Justine Hamon

Ce samedi face au Stade Français, l'Union pourra en revanche compter sur son autre international argentin, Santiago Cordero, très virevoltant lors de la séance du jour. Ainsi que sur Jefferson Poirot (cervicales) et Sipili Falatea (coude) qui ont repris normalement. En revanche, Madosh Tambwe (béquille) ne reprendra l'entraînement que la semaine prochaine. Tout comme Pierre Bochaton (genou). Zack Holmes (adducteurs) est déjà forfait.

Enfin le staff attend le retour ce jeudi à l'entraînement de Bastien Vergnes (adducteurs), Ugo Boniface (genou) et Jandre Marais (malade).