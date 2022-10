Top 14 - UBB : Lesgourgues-Holmes à la charnière et Bielle-Biarrey à l'arrière pour défier Toulon

C'est une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles un peu remaniée qui se présentera face à Toulon, ce dimanche (21h) au stade Chaban-Delmas, lors de la 9e journée de Top 14. Christophe Urios doit en effet faire sans quatre de ses internationaux (Falatea, Lucu, Jalibert et Moefana) et aussi un blessé de marque, Buros. L'arrière sera indisponible pendant 3 à 4 semaines.

Au total, le manager de l'UBB a décidé d'effectuer six changements par rapport au dernier match à Clermont (23-23). Poirot et Cobilas font leur retour en première ligne à la place de Tameifuna et Falatea. On retrouve le duo Lesgourgues-Holmes à la charnière. Les deux hommes n'ont joué que cinq minutes ensemble cette saison.

Pablo Uberti revenu de Marcoussis dans la semaine, prend la succession de Moefana au centre et formera la paire avec Vili. Et enfin, le jeune Bielle-Biarrey est préféré à Ducuing pour prend le relais de Buros.

Les compos

UBB : Buros – Cordero, Uberti, Vili, Tambwe – Holmes (0) Lesgourgues (m) – Diaby, Vergnes-Taillefer, Marais – Cazeaux, Jolmes – Cobilas, Lamothe, Poirot

Remplaçants : Dimcheff, Tameifuna, Douglas, Bochaton, Gimbert, Garcia, Mori, Kaulashvili.

RCT : Salles - Wainiqolo, Paia'aua, Waïsea, Kolbe - West, Serin - Du Preez, Parise, Isa - Rebbadj, Alainu'uese - Devaux, Etrillard, Brookes.

Remplaçants : Baubigny, Gigashvili, Timani, Bastareaud, Lakafia, Paillaugue, Sinzelle, Setiano.