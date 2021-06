Top 14 - UBB : "Il manque encore quelques stars" estime Olivier Magne

L'ex-troisième ligne aile est le grand témoin de France Bleu Gironde avant le premier match de phase finale de Top 14 de l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi face à Clermont. Interview.

France Bleu : L’UBB en phase finale dix ans après sa montée, c’est une suite logique ?

Olivier Magne : Une décennie pour arriver aux phases finales du Top 14, c’est à la fois beaucoup et peu quand on regarde d’où vient l’UBB, sa naissance, sa construction, toutes les péripéties par lesquels est passé…C’est une juste récompense de voir ce club se retrouver en phases finales et jouer sa chance pour un tire.

Il y a quelque chose à Bordeaux, il y a un terreau fertile pour réussir quelque chose de grand.

Terre de rugby, Bordeaux doit être une place forte ?

Bien sûr ! Toutes les grandes agglomérations dans le sud-ouest et à Paris font partie du paysage rugbystique français et Bordeaux doit être une place forte du rugby français. C’est vrai qu’il y a des infrastructures magnifiques, un public qui était avant le Covid la plus forte affluence du Top 14. C’est le signe qu’il y a quelque chose à Bordeaux, il y a un terreau fertile pour réussir quelque chose de grand.

Bordeaux est en phase finale, a-t-il les moyens d’y jouer un vrai rôle ?

Au vu de la saison, évidemment. C’est une équipe qui a construit son rugby, qui a modifié sa stratégie et son état d’esprit à travers la personnalité de Christophe Urios qui rayonne énormément sur les joueurs. Christophe Urios est un homme de défi, c’est un club qui est prêt à relever le défi. Peut-être pas aller jouer le titre cette année parce qu’il lui a fallu quand même dix ans pour accéder aux phases finales. Mais c’est une équipe qui aura son mot à dire.

L'UBB monte en puissance. © Radio France - Justine Hamon

En barrage face à Clermont, c’est du 50/50 ?

C’est l’expérience clermontoise. C’est une équipe qui n’est peut-être pas aussi rayonnante que ces dernières années. Toujours est-il que c’est une équipe qui sera très difficile à battre dans les phases finales et qui se prépare essentiellement pour ces grands rendez-vous. L’UBB va découvrir ce statut de club qui doit poursuivre l’aventure avec la possibilité de faire tomber un gros du Top 14. Bordeaux n’a rien à envier à Clermont, c’est une équipe clermontoise qui s’est fait battre par des Bordelais qui sont tout à fait en mesure de rivaliser mais ce ne sera pas une mince affaire.

Qu’est-ce qui manque à l’UBB pour aller très loin ?

Je pense qu’avant tout Christophe Urios construit une équipe. N’empêche que dans une équipe il faut des grands joueurs. Il y en a un c’est Matthieu Jalibert qui progresse énormément, qui prend une place de plus en plus importante. Toujours est-il qu’il faut qu’il soit épaulé de lieutenants solides, de grand joueurs. Ça c’est le futur challenge pour l’UBB, s’attacher les services de grands joueurs qui permettent d’accéder au titre. Maintenant, ce n’est pas impossible de le faire dès cette année. Pour l’instant l’UBB a un très bon collectif mais il lui manque encore quelques stars dans certaines de ses lignes. Il faut savoir être patient et y aller étape par étape.