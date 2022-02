Top 14 – UBB : « Il n’y a pas de doute » assure Christophe Urios

Deux défaites concédées à Toulon et face au Racing sur un écart de trois points ont freiné la dynamique de l’UBB. Un moment faible comme dans toute saison assure Christophe Urios qui s’est attaché cette semaine avec son staff à travailler en qualité et en précision pour retrouver la victoire.

France Bleu Gironde : Après deux défaites, est-ce qu’il y a du doute ?

Christophe Urios : On a perdu deux fois. Des défaites qui nous font du mal parce qu’on peut gagner ces matches avec un peu plus de maîtrise. Aujourd’hui, on a bien conscience qu’on ne joue pas bien notre rugby. Il nous faut six actions pour en mettre une. On n’est pas bon. On cherche à s’améliorer, à progresser. Il ne s’agit pas de révolutionner tout. On est toujours premier avec un peu d’avance. Je ne vois pas en quoi on devrait s’inquiéter. On va trouver l’étincelle qui fait qu’on va rebasculer. On a les yeux grandement ouverts. On est dans une phase qui n’est pas la meilleure. J’ai demandé aux mecs et au staff d’être le meilleur possible, d’être carré. On ne l’est pas aujourd’hui. Il n’y a pas de doute.

Est-ce que ce match à Toulouse est un match que vous avez coché ?

On a deux belles équipes mais qui sont boiteuses. Ce sera de toutes façons une grande bataille parce que je connais tellement la maison d’en face… Ce sera un peu le même esprit qu’à Toulon. On n’a pas positionné ce match comme un match très important comme ça a été le cas au match aller (ndlr : victoire 17-7). On s’occupe de nous. Il est important de se retrouver sur ce qu’on a à faire. On s’est occupé de nous parce qu’on en a besoin et qu’on a du travail.

L’idée d’enfoncer Toulouse a été un levier de motivation ?

On ne s’en occupe pas. Je sais comment va se passer le match. Toulouse c’est un club qui a une grande culture de la gagne. Ils sont en difficulté mais ça ne durera pas longtemps.