Top 14 - UBB : "Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles" s'agace le président Laurent Marti

Au lendemain de la défaite (16-5) concédée sur la pelouse de La Rochelle, le patron de l'Union Bordeaux-Bègles a fustigé l'arbitrage de Sébastien Minery, qu'il a estimé trop favorable au leader du championnat.

Samedi, en conférence de presse, Jacques Brunel s'était étonné du déséquilibre des sanctions arbitrales à l'encontre des deux équipes. Au micro de France Bleu Gironde, son président enfonce le clou.

"Il y avait beaucoup de frustration chez les joueurs et l'encadrement, avoue Laurent Marti. _Ce dimanche, en ce qui me concerne, c'est même de la colère. Faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Aucun ralenti en notre faveur n'a pu passer dans ce stade et on est pénalisé à seize reprises contre quatre (ndlr : quatorze à quatre selon le décompte de la LNR). Même au niveau international, une équipe qui se fait pénaliser quatre fois, ça n'existe pas. Il faut arrêter, l'arbitre n'a regardé que nous, je ne sais pas pourquoi._"

Le score, qui était à la pause de 7 à 5 en faveur des Maritimes, s'est alourdi avec trois pénalités réussies par Brock James dont deux au moment où l'UBB, sous pression, évoluait à quatorze après le carton jaune reçu par Hugh Chalmers. " C'est toujours facile, s'irrite le président. Les fautes, elles y sont à peu près mais il faut aussi arbitrer l'autre camp. Ça commence d'entrée avec cette faute immense de Gabriel Lacroix sur la pénalité de Yann Lesgourgues, qui fait sauter le ballon au sol. Il y a pénalité et carton jaune, on est au bord de la ligne. Je suis désolé, on a fait jeu égal avec La Rochelle mais en deuxième mi-temps, quand à la moindre action, on trouve le moyen de te pénaliser pour remettre La Rochelle dans ton camp, c'est sûr que tu commences à devenir fébrile offensivement."

Pas de ralenti vidéo suite à cette empoignade au sol entre Clément Maynadier et Enrico Januarie. © Radio France - Justine Hamon

"Ca n'enlève rien au parcours de La Rochelle dont on est admiratif et qui est amplement mérité car ils font un excellent travail, poursuit Laurent Marti. Mais on n'a pas été laminé, percé aux quatre coins du terrain donc il y a un problème quelque part. J'ai vu beaucoup de hors-jeu, j'ai vu un en-avant flagrant de Noble qui échappe le ballon, repris devant, ça amène le 16-7, j'ai vu cette faute de Gabriel Lacroix et puis je voudrais aussi parler des coups de poing. Louis-Benoit Madaule et Clément Maynadier ont pris des coups de poing dans le visage. C'est hallucinant. Alors on va dire qu'on est des pleureuses mais j'ai un sentiment d'injustice après ce match."

Et Laurent Marti de conclure. "Je n'ai qu'un souhait à Brive samedi prochain. C'est qu'on ait un arbitre compétent et courageux au milieu du terrain et qui applique les règles du rugby pour les deux équipes."