Top 14 – UBB : il y a « urgence » face au Stade Français

Une musique groovy a rythmé le début de la mise en place ce vendredi au stade Chaban Delmas. Mais face au Stade Français, l’UBB va devoir changer de disque. Et monter le son.

« J’attends une révolte, annonce Christophe Urios. C’est un match important qui a un caractère d’urgence. Il faut qu’on se le mette bien en tête même s’il n’y a pas le feu au lac. Il faut qu’on soit capable d’imposer ce qu’on a envie de faire, d’être beaucoup plus agressifs, beaucoup plus déterminés et d’élever notre niveau collectif et individuel. J’attends une révolte des avants notamment.»

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avant-dernière du Top 14, l’Union n’est qu’à trois points de la 4ème place. Cette semaine, Christophe Urios a loué l’état d’esprit, la dimension physique supérieure et les options nouvelles dans le jeu de l’équipe. Mais il temps de concrétiser.

« On est lucide, poursuit le manageur, on sait où on en est. Tu peux te dire qu’avec un peu plus de réussite on n’en serait pas là. Mais moi la réussite….On est 13ème, moi ça me gonfle, ça ne me fait pas plaisir. Et je suppose que les joueurs c’est pareil. Maintenant, il faut le traduire sur le terrain et pendant 80 minutes. Donc j’attends ça. »

Jefferson Poirot veut regarder vers le haut du classement. © Radio France - Justine Hamon

Habituée aux départs en fanfare à défaut de toujours savoir bien finir, l’UBB n’a pas peur du vide mais a hâte d’enchaîner des victoires pour retrouver le haut du classement.

« Moi je le regarde, explique le capitaine Jefferson Poirot, ça me pique tous les jours et c’est un moteur. Je sais que tout peut aller très vite. Mais je n’aime pas être 13ème. »

Le pilier gauche qui avoue que la défaite (25-26) concédée en ouverture face à Toulouse a un peu changé la donne. « On a le regret d’avoir laissé filer le match parce que c’est celui-là qui aurait sûrement lancé correctement notre saison. Si on l’avait validé on n’en serait peut-être pas là aujourd’hui. »