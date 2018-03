France Bleu : à défaut d'être votre plus belle victoire, c'est une des plus précieuses ?

Laurent Marti : Oui ce n'est pas la plus belle. On fait 25 premières minutes qui ne sont pas mal du tout. Chacun sa mi-temps. Agen loupe pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. Un peu de réussite pour nous mais ça fait tellement de bien de gagner, pour les joueurs, pour le staff. Ça soulage.

Laurent Marti peut pousser un ouf de soulagement, son UBB devrait enchaîner une huitième saison en Top 14. © Radio France - Justine Hamon

Y avait-il de la peur en interne après cinq revers de rang ?

Oui, il y avait de la peur. On savait très bien que si on perdait ici et qu'Oyonnax battait Toulon (ndlr : victoire 29-26), on n'allait certainement pas régler notre problème de confiance et on risquait de paniquer un petit peu. Donc on est heureux.

Le maintien ? On s'en rapproche. Encore une victoire et on est tranquille.

Vous considérez le maintien comme acquis ?

Qu'attendez-vous des cinq derniers matchs à commencer par celui à La Rochelle ?

On l'a dit depuis le début. Il faut assurer le maintien et finir le plus haut possible. A La Rochelle, ça va être un match très dur. Ils ont battu Lyon (ndlr : 19-15), ils vont aussi récupérer leurs internationaux. Et puis c'est un derby. Donc un match très dur mais tant mieux.