Top 14 - UBB : Inquiétude autour de Jayden Spence

Sujet à des commotions à répétition, le centre néo-zélandais de l'Union Bordeaux-Bègles a été arrêté pour au moins trois mois et va consulter un spécialiste. Le président Laurent Marti se dit "très inquiet".

Samedi, dans les couloirs du stade Ernest-Wallon, Laurent Marti nous a confirmé que Jayden Spence avait été mis au repos pour une période de trois mois minimum. Le trois quart-centre n'a plus joué depuis le 7 octobre face à Toulon.

"C'est une succession de petites commotions qui se répètent après des chocs, précise le président de l'UBB. On l'avait pourtant ménagé à plusieurs reprises mais ça continue et ça nous inquiète vraiment. On va l'envoyer consulter un spécialiste et on verra. Il est hors de question de jouer avec sa santé."

Agé de 26 ans, l'ancien joueur d'Otago n'a disputé que cinq rencontres cette saison dont trois comme titulaire.