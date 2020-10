Top 14 - UBB : inverser les vents contraires à La Rochelle

Dans une semaine, l'UBB devrait retrouver son jardin de Chaban-Delmas. D'ici là, elle alimente sa carte grand voyageur. Au stade Marcel Deflandre, elle va disputer son quatrième match d'affilée à l'extérieur après Bristol, Lyon et Pau.

Christophe Urios reconnaît qu'il en un peu marre de faire son sac. "C'est bien quand tu joues à la maison quand même, soupire le manageur. On sait où on met les pieds, on sait que les conditions a priori ne seront pas simples. Ça met de l'adversité mais c'est un bon rendez-vous."

Net vainqueur à Bayonne (19-36) puis face à Castres (62-3), le Stade rochelais n'est sans doute pas bon à prendre sur sa pelouse. Ce qui n'interdit pas à l'UBB d'y faire un bon match. Voire de le gagner.

Tu comprends bien que tous nos concurrents sont bien contents de nous voir à la douzième place ou de voir qu'on patauge. On est un peu en retard mais la saison est encore très très longue.

Mais pour réussir un coup d'éclat et vraiment lancer son Top 14, l'Union va devoir gagner en rythme, en maîtrise et dans la gestion. "On n'a jamais fait 80 minutes pleines, reconnaît son capitaine Jefferson Poirot. On a besoin de gagner en constance sur tout le match et ça, ça viendra par l'expérience retrouvée de jouer ensemble et le côté maîtrise, gestion où on a besoin de vraiment progresser."

"On sera mieux sur le plan physique c'est sûr, explique Christophe Urios. J'attends que dans l'état d'esprit on soit capable de monter notre niveau parce qu'un derby c'est un match spécial. Qu'on soit capable d'être intelligent et précis, notamment près des zones de marque."

Ben Botica a été préféré à Matthieu Jalibert pour débuter à l'ouverture. © Radio France - Justine Hamon

Dans l'attente d'une victoire qui donnerait de la confiance, le manageur est satisfait d'avoir pu effectuer une semaine complète d'entraînement. Et espère pouvoir enchaîner. "Il faut continuer à bien bosser, ne surtout rien inventer, continuer à croire en nous parce que personne ne le fera à notre place. Tu comprends bien que tous nos concurrents sont bien contents de nous voir à la douzième place ou de voir qu'on patauge. On est un peu en retard mais la saison est encore très très longue."

Privé de quatre internationaux (Petti, Cordero, Kaulashvili, Gorgadze) mais aussi de Cobilas, Lamerat et Cros (blessés), le staff a effectué cinq changements dans le XV de départ. Première titularisation de la saison pour le troisième ligne centre Scott Higginbotham, la charnière Lucu-Botica est maintenue et les ailes seront occupées par Ben Lam et Seta Tamanivalu.

Les compos

Stade rochelais : Sinzelle – Leyds, Doumayrou, Botia, Rhule – (o) Plisson, (m) Kerr-Barlow – Liebenberg, Gourdon, Bourdeau – Skelton, Sazy (cap) – Atonio, Bourgarit, Wardi.

Remplaçants : Lagrange, Aouf, Lavault, Timani, Le Bail, Aguillon, Dulin, Joly.

UBB : Buros - Tamanivalu, Dubié, Seuteni, Lam - Botica (o) Lucu (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat - Marais, Douglas - Tameifuna, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Dweba, Delboulbès, Cazeaux, Amosa, Lesgourgues, Jalibert, Moefana, Tabidze.