Top 14 - UBB : Jacques Brunel invité de la Mêlée du lundi

Le manageur de l'Union Bordeaux-Bègles sera ce lundi l'invité de l'émission rugby de France Bleu Gironde. Avec lui, on reviendra sur la victoire aux forceps remportée face à Agen, sur un début de saison globalement réussie et on parlera aussi d'un XV de France qui inquiète..

Le patron sportif de l'UBB sera dans nos studios de 18 à 19h pour décrypter la riche actualité rugbystique du weekend. On parlera d'abord d'une équipe girondine qui a réintégré le wagon des qualifiables, qui est dans les clous après dix journées de Top 14 mais qui a dû s'employer samedi pour venir à bout d'Agen (33-23).

Une UBB fragilisée par les sélections et les blessures et qui risque de devoir serrer à nouveau les dents pour aller chercher une nouvelle victoire à domicile samedi face à des Brivistes en mal de points.

Jacques Brunel nous livrera aussi son sentiment sur la situation d'un XV de France qui a subi samedi face à l'Afrique du Sud (17-18) son cinquième revers de rang. Lui qui a remporté quatre fois le Tournoi des Six Nations au sein du staff tricolore aura sans doute un oeil avisé sur ce qu'il manque aux Bleus pour pouvoir reprendre une place plus flatteuse dans le concert international.