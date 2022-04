Top 14 - UBB : Jalibert absent, Picamoles capitaine à Montpellier

"Où est Matthieu ?" C'est la question que se posaient mardi les supporters étonnés de l'absence sur le terrain de Matthieu Jalibert. Ménagé en raison d'une crampe à un mollet, le numéro 10 de l'Union ne sera finalement pas du déplacement à Montpellier où il devait débuter sur le banc des remplaçants.

Imagine un seul instant qu'on prenne le risque, qu'on le blesse et que sa saison soit terminée, on peut parler de cerise sur le gâteau.

"Si on avait joué des phases finales, explique le manageur Christophe Urios, probablement il aurait joué le match. Imagine un seul instant qu'on prenne le risque, qu'on le blesse et que sa saison soit terminée, on peut parler de cerise sur le gâteau. Et on a suffisamment fait de conneries avec lui donc stop."

Woki en 8

Privée de son stratège depuis le 16 janvier, l'Union va devoir patienter une semaine de plus et un retour prévu le 1er mai face à Toulon. Ce qui ne lui interdit pas d'aborder ce choc au GGL Stadium avec de l'ambition. " C'est hyper important, rappelle Louis Picamoles promu capitaine pour sa dernière sortie à Montpellier face au club de ses débuts. Pour voir où on en est, pour voir le caractère de l'équipe. C'est aussi dans ce genre de grands défis que les groupes se révèlent. Après, le score on verra ce qu'il en est... Quand tu te déplaces chez le premier qui est dans une grande forme, on s'attend forcément à quelque chose de compliqué mais on s'est préparé pour et on va tout faire pour faire un bon match de rugby. "

Pour la première fois, Cameron Woki est aligné au centre de la troisième ligne. © Radio France - Justine Hamon

Privée également de Tameifuna, Marais, Vergnes-Taillefer et Lamerat, l'UBB a besoin de se rassurer à travers une performance collective solide avant de recevoir Toulon dans un match où elle n'aura pas le droit à l'erreur.

Le staff a procédé à sept changements dans le XV de départ avec le retour de Vadim Cobilas au poste de pilier droit. Louis Picamoles sera aligné en deuxième ligne et c'est Cameron Woki qui portera pour la première fois le numéro 8. Derrière, François Trinh-Duc formera la charnière avec Maxime Lucu tandis que Yoram Moefana et UJ Seuteni seront de nouveau réunis au centre de l'attaque. A noter le retour sur le banc du demi de mêlée Jules Gimbert, victime d'une rupture du ligament du genou en août dernier.

Montpellier-UBB, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud Carré et Julien De Jong ce dimanche à partir de 20h30.

Les compos

MHR : Bouthier - Tisseron, Darmon, Doumayrou, Rattez - (o) Garbisi (m) Paillaugue - Galletier, Mercer, Camara - Chalureau, Verhaege - Lamositele, Paenga-Amosa, Forletta.

Remplaçants : Guirado, Rodgers, Tauleigne, Ouedraogo, Doan, Ngandebe, Pollard, Haouas.

UBB : Ducuing - Cros, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Trinh-Duc (m) Lucu - Diaby, Woki, Bochaton - Picamoles, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Baggiani, Jolmès, Roumat, Gimbert, Garcia, Massé, Kaulashvili.