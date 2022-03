Top 14 – UBB : Jalibert revient face à Pau

Pour retrouver le chemin de la victoire ce samedi (17h) face à la Section, l’Union Bordeaux-Bègles pourra compter sur son chef d’orchestre, remis de sa blessure au quadriceps. Dweba, Douglas et Diaby réintègrent le XV de départ.

Matthieu Jalibert n'a plus joué depuis le 16 janvier et un match de Champions Cup face aux Scarlets.

Une pige avant de retrouver les Bleus. Convoqué pour la préparation du match au Pays de Galles, Matthieu Jalibert reprendra d’abord la compétition avec son club qui reste sur trois revers de rang. "Ça amène effectivement de l'huile dans les rouages" explique le manageur Christophe Urios au sujet de l'ouvreur avec qui l'Union n'a perdu qu'une fois cette saison quand il était titulaire.

Quatre changements dans le XV

Le numéro 10, qui n’a plus joué depuis mi-janvier face aux Scarlets en Champions Cup, sera associé à Yann Lesgourgues. Tandis que l'autre ouvreur François Trinh-Duc, dont le mollet va mieux, revient sur le banc.

La dernière apparition de Bastien Vergnes-Taillefer c''était le 29 janvier face à Castres. © Radio France - Justine Hamon

Le staff a procédé à trois autres changements dans son XV de départ avec les titularisations du talonneur Joseph Dweba, du deuxième ligne Kane Douglas et du troisième ligne Mahamadou Diaby. A noter le retour sur le banc du troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer, absent ces trois derniers matches, et du centre international italien Federico Mori qui vient soulager un secteur affaibli par les absences de Yoram Moefana, UJ Seuteni et Pablo Uberti.

La compo

UBB : Bielle-Biarrey – Cros, Dubié, Lamerat, Cordero – (o) Jalibert (m) Lesgourgues – Diaby, Picamoles, Roumat – Jolmès, Douglas – Cobilas, Dweba, Poirot (c).

Remplaçants : Maynadier, Kaulashvili, Roussel, Vergnes-Taillefer, Trinh-Duc, Massé, Mori, Tameifuna.

UBB-Pau, c’est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 16h30 avec Arnaud Carré et Vincent Forgues.